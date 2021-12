DRAGHI? UNA MONTATURA! – A 86 ANNI, DEL VECCHIO SCENDE IN CAMPO: ‘’È IL MOMENTO PER CAMBIARE L’ITALIA CON SCELTE RIVOLUZIONARIE” - IL FONDATORE DI LUXOTTICA, CHE DETIENE IL 6,5% DI GENERALI, IL 19,4% DI MEDIOBANCA E IL 2% DI UNICREDIT, SENTE SU DI SÉ LA RESPONSABILITÀ DI SVOLGERE UN RUOLO IN PRIMA PERSONA: “TUTTE LE FORZE POSITIVE DEL PAESE DEVONO CONTRIBUIRE A COSTRUIRE QUESTO NUOVO MONDO, RINUNCIANDO A COMODE RENDITE DI POSIZIONE”. CAPITO NAGEL?