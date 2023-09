7 set 2023 17:18

SBATTI IL BAMBINO IN CELLA! – MATTIA FELTRI SULLA BATTAGLIA DELLA LEGA PER METTERE IN GALERA ANCHE I MINORI SOTTO I 14 ANNI BECCATI A DELINQUIRE: “IL NOTO FILOSOFO DEL DIRITTO MATTEO SALVINI L'HA ILLUSTRATA COSÌ: SE UN RAGAZZINO RAPINA E SPACCIA COME UN CINQUANTENNE, ALLO STESSO MODO LA DEVE PAGARE. NON SO CON QUALI GESTI SPIEGARE A SALVINI CHE SE UN CINQUANTENNE VOTA, GUIDA L'AUTO E PAGA LE TASSE E UN RAGAZZINO NO, È PERCHÉ QUALCHE DIFFERENZA ESISTE, E LA SI PUÒ INTUIRE ANCHE A OCCHIO NUDO…”