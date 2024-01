SBEVAZZI E POI TI INGOZZI - IN BRASILE, "BURGER KING" OFFRE UNO SCONTO AI CLIENTI CHE SI PRESENTANO CON CHIARI SINTOMI DEL DOPO-SBORNIA - L'INIZIATIVA, NATA PER "AIUTARE" CHI ALZA IL GOMITO A SMALTIRE I SINTOMI DELL'"HANGOVER" CON UN HAMBURGER, RISCHIA DI ESSERE UN BOOMERANG - MOLTI CHE NON HANNO GRADITO IL MESSAGGIO PUBBLICITARIO: "INCENTIVA LE PERSONE A UBRIACARSI"

L’ultima trovata promozionale di Burger King non ci sembra poi così geniale. […] ti presenti con chiari sintomi di post sbornia, l’intelligenza artificiale analizza il tuo viso e riconosce che sei in hangover e per questo ti premia con uno sconto su quello che è stato ribattezzato, forse un po’ superficialmente, come Hangover Whopper.

Al momento questa campagna promozionale di dubbia etica è stata lanciata solamente per Burger King Brasile. Dal titolo Hangover Whopper, in teoria, nella mente dei suoi ideatori, questa campagna è nata con lo scopo di aiutare chi, soprattutto durante le festività di fine anno, spesso segnate da abbuffate anche alcoliche, è in leggerissima difficoltà da hangover la mattina successiva, magari proprio quando si trova a voler ordinare un Whopper.

E l’umorismo ci piace sempre, però la sensazione in questo caso è che il tentativo di Burger King di essere sempre giocoso, trasgressivo e oltre le righe possa essersi spinto un po’ troppo in là. Perché, a conti fatti, questa è una campagna promozionale che premia le sbornie. Possiamo parlare di connessioni divertenti, di umorismo, di aiutare chi è in hangover proprio durante le fasi di consegna del cibo, ma a conti fatti Burger King premia chi si è sbronzato. Hai bevuto troppo e sei ancora vittima dei postumi della sbornia? Bravo, ti do uno sconto omaggio. Hai bevuto responsabilmente, non eccedendo e dunque non sei in pieno hangover? Meno bravo, tu paghi a prezzo intero.

La sensazione che abbiamo è un po’ quella avuta con la proposta del nostro governo di fornire taxi gratuiti a chi va in discoteca e torna a casa ubriaco. Ve la ricordate? Vai in discoteca, ti sbronzi, non superi l’alcol test ed ecco che vieni premiato con una corsa in taxi gratuita verso casa. Campagna che era stata motivata dal fatto di garantire maggiore sicurezza, per carità. Ma se si va a leggere fra le righe, anche qui si premia chi eccede e non si comporta responsabilmente.

