SBIANCO NATAL - SAPEVATE CHE ESISTE UN FLORIDO MERCATO PER LO SBIANCAMENTO DELL’ANO, DELLA VAGINA E DEL PENE? - BARBARA COSTA: “CI SONO TRATTAMENTI ESTETICI CHE RIPORTANO A UN ORIGINALE BIANCORE. VA DETTO SUBITO: PER UN INTERVENTO RISOLUTIVO, BISOGNA RIVOLGERSI ALLA MEDICINA ESTETICA, AI CENTRI GIUSTI - E NON PUO’ ESSERE ESEGUITO SENZA PREVIA VISITA MEDICA. I COSTI VARIANO A SECONDA DELLA SEDE SCELTA, DELLA PERSONALE SITUAZIONE CUTANEA, E IL NUMERO DELLE SEDUTE NECESSARIE: UN TRATTAMENTO "ONESTO", NON COSTA MENO DI…”

Barbara Costa per Dagospia

sbiancamento vaginale (2)

Ci sta questo disagio: con il passare del tempo, il nostro aspetto invecchia e cambia. E pure dove meno te l’aspetti. Cambia da persona a persona, da pelle a pelle, e chi più, chi meno, prima o poi, se lo ritrova: le pareti della vagina, ma pure dell’ano, come la pelle del pene nel suo complesso… si scuriscono! Modificano il loro colore, virano a tonalità buie, spente. Accanto a chi se ne frega e continua a tenerseli – e a servirsene – come natura vuole, c’è chi questo mutamento epidermico non lo sopporta, lo subisce, se ne addolora. E ne cerca la soluzione: se lo sbianca!

Per una vagina, o un ano, o un pisello divenuti ombrosi, ci sono trattamenti estetici che li riportano al loro originale biancore. Va detto subito: per uno sbiancamento degno di rispetto e risolutivo, bisogna rivolgersi alla medicina estetica, ai centri giusti, e a chi questo lavoro lo sa professionalmente fare.

sbiancamento intimo

Non c’è sbiancamento di sessi e ano che possa venir eseguito – via laser – senza previa visita medica. Insomma, prima dello sbiancamento desiderato, vi dovete "lì" far guardare. E esaminare. I costi variano a seconda della sede scelta, della personale situazione cutanea, e il numero delle sedute necessarie: un trattamento "onesto", non va sotto i 2000 euro. Cifra perlopiù base.

C’è però chi, afflitto da un tale disagio fisico, non può permettersi tali spese, oppure, è sì angosciato dall’oscurità dei suoi anfratti, e al tempo stesso si vergogna di dirlo ma ben più di farlo vedere ai medici estetici. Soffre al pensiero che un estraneo seppur serio e preparato possa metterci mano. Ecco che la soluzione fai da te – e per ogni tasca – lo alletta e lo tenta. Una attenta e anonima navigazione web, e ti si spalanca il mondo variegato delle creme schiarenti.

sbiancamento pene

Te ne offrono di tutti i colori – di pelle, di marca, e di prezzo – e forma – unguento, spray, sapone – e promettono una sbiancatura persino ai livelli di Michael Jackson, se non oltre. Dove sta l’inganno? Non si può parlare di vero e proprio inganno per quelle creme schiarenti vendute a prezzi non propriamente popolari, e che sì ti schiariscono la parte interessata, ma non in modo permanente.

È il loro un trucco, un make up "nel profondo" che fa la sua figura, ma in misura di netto inferiore a un laser. Il problema grave è che queste creme vanno spalmate in punti, si sa, particolarmente ed estremamente delicati. E sono creme che per schiarire contengono ingredienti che non tutte le vagine, gli ani, o i piselli possono tollerare. Inutile testarle su altre parti del corpo prima di procedere a dar di bianco altrove.

sbiancamento anale (3)

La pelle di ano, e della vagina, e che ricopre il pisello, sono pelli diverse tra loro e tanto dal resto del corpo in sensibilità. E mai usare creme atte a sbiancare altri incavi – ad esempio le ascelle – sulle parti intime. Anche chi opta per rimedi fai da te ultra naturali, come impiastri di oli e yogurt e limone da applicare mezz’ora ogni sera per una settimana e più, deve stare attento: le aree in questione possono "risentirsi" e non schiarirsi lo stesso.

sbiancamento anale fai da te

Se poi il proprietario/a della parte intima scura è attratto/a da creme esposte a prezzi irrisori, che con "l’affare" garantiscono nivei miracoli, che può succedere? Nella migliore delle ipotesi, la zona destinata a schiaritura, ti rimane scura come prima, identica a prima, e si sono spesi pochi euro invano, o può apparir “più lucida, ma forse è il riflesso della luce”, posta un acquirente, “rende la pelle più luminosa”, dice un altro, “sbianca di un tono, e non di più”, precisa deluso un altro. Ma, nella peggiore delle ipotesi, la zona sottoposta a schiaritura da crema presa su e-store dalla nomea orientale… si infuoca!

sbiancamento intimo (7)

Fa reazione, allergica, irritantissima, e muta colore, eccome, diventa color peperone. Rosso, e no: “Oddio, ora sono giallo!!!”, posta uno, disperato, “dove l’ho passata è tutto giallo! Tremendo!” E possono sbucare bolle, e prurito battente, piaghe, ustioni da piangere. In questo caso, si corra al pronto soccorso. Non c’è da preoccuparsi. I medici sono pronti e sono avvezzi a qualunque scenario. Basta che glielo mostrate, "l’arrosto", e nei suoi più reconditi dettagli.

sbiancamento intimo (6) sbiancamento vaginale sbiancamento intimo (9) sbiancamento intimo (4) sbiancamento intimo (5) sbiancamento intimo (11) sbiancamento pene (2) sbiancamento intimo sbiancamento pene (3) sbiancamento intimo sbiancamento intimo (2) sbiancamento anale sbiancamento intimo (8) sbiancamento intimo (3) sbiancamento pene sbiancamento pene (4) sbiancamento intimo (10) sbiancamento anale (2) sbiancamento vaginale