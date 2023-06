SBIRRO A TUTTA BIRRA – A ORLANDO, NEGLI STATI UNITI, UN POLIZIOTTO HA FERMATO UN COLLEGA A BORDO DELL’AUTO DI SERVIZIO PERCHÉ ANDAVA TROPPO VELOCE. L’AGENTE CHE NON RISPETTAVA I LIMITI DI VELOCITÀ AVEVA LE SIRENE SPENTE E NON DOVEVA CORRERE PER UN’EMERGENZA - QUANDO È STATO FERMATO I DUE HANNO SCAZZATO E ALLA FINE IL POLIZIOTTO HA DECISO DI...

Un membro delle forze dell'ordine è stato sospeso dal servizio a seguito di un incidente con un altro agente, che è stato registrato dalla telecamera di sorveglianza. Alexander Shaouni, del Dipartimento di Polizia di Orlando, è stato incriminato e sottoposto a un'indagine interna. Shaouni è stato fermato per aver superato i limiti di velocità senza l'uso di luci di emergenza o sirene. Dopo una lite animata, è stato accusato di comportamento pericoloso sulla strada, resistenza a un ufficiale e fuga dal controllo delle autorità

