SCACCHI & SCAZZI – C’È UN ALTRO LITIGIO FURIBONDO TRA UN ARROCCO E L'ALTRO: DOPO QUELLO TRA IL CAMPIONE MAGNUS CARLSEN E HANS MOKE NIEMANN (ACCUSATO DI AVER USATO UN VIBRATORE ANALE PER RICEVERE CONSIGLI E, QUINDI, BARARE), IL GIAPPONESE HIKARU NAKAMURA È STATO ACCUSATO DAL RUSSO VLADIMIR KRAMNIK DI AVER IMBROGLIATO - TUTTI I MODI PER BARARE NEGLI SCACCHI

Estratto dell’articolo di A. Mu. per il "Corriere della Sera"

«Mi sto godendo le vacanze lontano dalla follia del mondo degli scacchi», ha postato Hikaru Nakamura, uno dei giocatori più forti al mondo e più seguiti online, con oltre due milioni di follower. A guastare le feste a questo 36enne nato in Giappone e cresciuto negli Usa, per 5 volte campione nazionale, è stato il russo Vladimir Kramnik, ex numero uno al mondo, che lo ha accusato di aver barato in una serie di partite online.

Una nuova polemica scuote questo gioco antichissimo che la tecnologia sta rendendo un’arena insidiosa con sfidanti sempre più litigiosi. L’anno scorso era stato il campione del mondo norvegese Magnus Carlsen a dare del baro al ragazzo prodigio americano Hans Moke Niemann, che lo aveva battuto a sorpresa in un torneo. Niemann a giugno ha perso la causa da 100 milioni di dollari intentata, come parte lesa, contro Carlsen e anche contro Nakamura, che lo aveva appoggiato. […]

Kramnik nel suo blog su Chess.com, il sito di scacchi più popolare, prima ha sollevato sospetti sul fatto che un certo giocatore avesse realizzato 45 vittorie e un pareggio nelle sue ultime 46 partite. Poi, in un altro post, ha ammesso che si riferiva a Nakamura. Dura la risposta di Chess.com che ha sospeso il blog del russo e ha reso noto di non aver trovato alcuna prova di imbrogli.

Ma come si bara negli scacchi? Agli espedienti di un tempo (un trillo del telefono fra il pubblico, un colpo di tosse in sala), con Internet e l’intelligenza artificiale se ne sono aggiunti di nuovi: anche il più bravo scacchista al mondo è destinato a perdere contro un motore scacchistico come Stockfish.

Nel caso sollevato da Carlsen, il sospetto era che Niemann avesse «nascosto» un congegno le cui scosse, attivate da suoi collaboratori sulla base delle indicazioni di un pc, gli suggerivano le mosse. «Gli imbrogli informatici sono la vera piaga degli scacchi contemporanei» sostiene Arkady Dvorkovich, presidente della Fide.

