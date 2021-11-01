PER SCACCIARE L'INCUBO DI UNA NUOVA ONDATA L'INGHILTERRA ACCELERA LA SOMMINISTRAZIONE DELLE TERZE DOSI: CHI NE HA DIRITTO POTRA' PRENOTARLA A CINQUE MESI DALLA SECONDA, INVECE CHE SEI COME INIZIALMENTE PREVISTO - IL GOVERNO CERCA COSI' DI FRENARE IL RECENTE AUMENTO DEI CONTAGI, ANCHE SE CI SONO TIMIDI SEGNALI DI RALLENTAMENTO: L'INCIDENZA DI UNO SU CINQUANTA SI E' STABILIZZATA, MENTRE I TASSI DI INFEZIONE SONO DIMINUITI...

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LA TERZA DOSE DEL VACCINO ANTI-COVID LA TERZA DOSE DEL VACCINO ANTI-COVID

Le terze dosi del vaccino anti-Covid saranno disponibili per chi ne ha diritto un mese prima del previsto nel Regno Unito. Lo ha deciso il governo britannico in seguito al recente aumento di contagi e alla conseguente necessità di accelerare i tempi delle vaccinazioni. L’accelerazione è stata annunciata dal ministro alla salute Sajid Javid.
 
Chi ha diritto alla terza dose, si legge sulla stampa britannica, riceverà l’invito a prenotarla cinque mesi dopo aver ricevuto la seconda, in anticipo rispetto ai 6 mesi inizialmente previsti. I dati dell’ufficio nazionale di statistica hanno confermano un’incidenza di 1 su cinquanta nell’ultima settimana di ottobre, stabilizzandosi ai massimi livelli del 2021 dopo cinque settimane in crescita, mentre i tassi di contagio sono diminuiti fra gli studenti delle scuole secondarie.
 

Terza dose in Israele Terza dose in Israele

Sono i primi segnali di un timido rallentamento della diffusione del virus nel Regno Unito, confermati anche da un tasso Rt sceso fra 0,9 e 1,1 rispetto al precedente compreso fra 1,1 e 1,3.

 

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