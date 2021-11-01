LA TERZA DOSE DEL VACCINO ANTI-COVID
PER SCACCIARE L'INCUBO DI UNA NUOVA ONDATA L'INGHILTERRA ACCELERA LA SOMMINISTRAZIONE DELLE TERZE DOSI: CHI NE HA DIRITTO POTRA' PRENOTARLA A CINQUE MESI DALLA SECONDA, INVECE CHE SEI COME INIZIALMENTE PREVISTO - IL GOVERNO CERCA COSI' DI FRENARE IL RECENTE AUMENTO DEI CONTAGI, ANCHE SE CI SONO TIMIDI SEGNALI DI RALLENTAMENTO: L'INCIDENZA DI UNO SU CINQUANTA SI E' STABILIZZATA, MENTRE I TASSI DI INFEZIONE SONO DIMINUITI...-
LA TERZA DOSE DEL VACCINO ANTI-COVID
LA BREXIT VISTA DA GIULIA DE LELLIS: “LONDRA NON È IN EUROPA” - L’INFLUENCER, IN VACANZA NELLA CAPITALE INGLESE, FA CONFUSIONE TRA GEOGRAFIA E POLITICA – SUI SOCIAL LA PERCULANO MA CHIARAMENTE LA DE LELLIS VOLEVA DIRE CHE…
“RENZI VOLEVA TAGLIARCI LE RADICI” – BERSANI TESTIMONIA SUL CASO OPEN INSIEME AD ALTRI BIG ED EX PIDDINI - L’EX PREMIER, IN QUANTO RITENUTO IL DIRETTORE DI OPEN (CHE IN SETTE ANNI HA RICEVUTO FINANZIAMENTI PRIVATI PER 7,2 MILIONI), È IL DOMINUS DELL’IMPIANTO ACCUSATORIO. LA REPLICA PUNTUTA DI MATTEUCCIO:
LE BORSE STAPPANO! - EUROPA E WALL STREET DA RECORD: I DATI SUL LAVORO IN AMERICA SOPRA LE ATTESE FANNO VOLARE I LISTINI - A OTTOBRE SONO STATI GUADAGNATI NEGLI USA 531 MILA POSTI RISPETTO AL MESE PRECEDENTE, MENTRE GLI ANALISTI ATTENDEVANO UN AUMENTO DI 450 MILA - A MILANO BENE TIM, IN LUCE BANCO BPM CHE HA PUBBLICATO IL NUOVO PIANO INDUSTRIALE - PIAZZA AFFARI E MADRID LE MIGLIORI, SPREAD IN CALO…
NON E' FINITA: CON IL FREDDO IL COVID TORNA A FARE PAURA - L'ITALIA RIMANE TUTTA IN ZONA BIANCA MA QUATTRO REGIONI HANNO PARAMETRI ALTI E RISCHIANO DI TORNARE GIALLE PRIMA DI NATALE - IL FRIULI VENEZIA GIULIA HA I DATI PEGGIORI: L'INCIDENZA DEI NUOVI CASI E' DI 139,6 E L'OCCUPAZIONE DEI POSTI IN TERAPIA INTENSIVA AL 9,1% - PREOCCUPA ANCHE LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, LA CALABRIA, E IL LAZIO, DOVE...
CI VUOLE SHEVA PER RISOLLEVARE "IL GRIFONE" – ESONERATO BALLARDINI, IL GENOA RIPARTE DA SHEVCHENKO, IL PRIMO PALLONE D’ORO SULLA PANCHINA ROSSOBLÙ. BIENNALE DA DUE MILIONI ALL’ANNO, IL TECNICO ARRIVA MARTEDI’ - IL MILAN, LA FINALE DI ISTANBUL (“ANCORA OGGI NON RIESCO A GUARDARE LA PARATA DI DUDEK”), IL PALLONE D’ORO 2004, BERLUSCONI PADRINO DEL FIGLIO E LA PASSIONE PER IL GOLF - VIDEO
CAFONALINO - CHI MANCAVA ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DEL DIRETTORE DI "REPUBBLICA" MAURIZIO MOLINARI “IL CAMPO DI BATTAGLIA” NELLA GALLERIA SORDI A ROMA? GIANCARLO GIORGETTI, CHE NON SI È PALESATO A CAUSA DELLA RIUNIONE DI PARTITO PER RISOLVERE I CASINI LEGHISTI, MA HA MANDATO UN VIDEOMESSAGGIO: "DRAGHI HA FATTO SCELTE CHIARE, NETTE. HA RIMOSSO I DUBBI DEGLI OSSERVATORI" - TRA I PRESENTI LUIGI DI MAIO, BIANCA BERLINGUER, LUIGI MANCONI E… - FOTO
LE CITTÀ D’ARTE TORNANO A RIEMPIRSI DI TURISTI – DURANTE IL WEEKEND DI OGNISSANTI LE STRUTTURE RICETTIVE ITALIANE HANNO REGISTRATO 3,8 MILIONI DI PERNOTTAMENTI, DI CUI OLTRE 1 MILIONE NELLE CITTÀ D'ARTE – A FIRENZE, IL TASSO DI OCCUPAZIONE DELLE CAMERE DISPONIBILI ONLINE È ARRIVATO ALL’85% E SI RIVEDONO ANCHE LE CODE FUORI DAGLI UFFIZI – MA I SEGNALI POSITIVI ARRIVANO ANCHE DALLE LOCALITÀ COLLINARI, QUELLE TERMALI E QUELLE BALNEARI...
SI RICOMINCIA? PER L'OMS A FEBBRAIO 2022 POTREBBERO ESSERCI ALTRI 500 MILA MORTI PER IL COVID IN EUROPA: "SIAMO, DI NUOVO, ALL'EPICENTRO DELLA PANDEMIA. L'ATTUALE RITMO DEI CONTAGI NEI 53 PAESI DELLA REGIONE SUSCITA FORTE PREOCCUPAZIONE" - LA RUSSIA E' IN LOCKDOWN LEGGERO, LA BULGARIA NON RIESCE A FORMARE IL GOVERNO PER I CONTAGI - DI MAIO: "CI SONO COLLEGHI ESTERI CHE MI CHIAMANO PER CHIEDERMI SE POTREMO DARE UNA MANO PRESTANDO POSTI LETTO"