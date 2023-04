SCAMBIARE LA PARROCCHIA PER LA PANNOCCHIA - DON ANTONELLO SIO, EX PARROCO DI PALESTRINA, E’ STATO CONDANNATO A QUATTRO MESI PER MOLESTIE A UN RAGAZZO CHE VOLEVA FARSI PRETE. E’ LO STESSO GIOVANE SOTTOPOSTO A UN ABUSO SESSUALE PER IL QUALE IL SACERDOTE E’ STATO CONDANNATO A UN ANNO E CINQUE MESI - LA VITA DEL RELIGIOSO FATTA DI DROGA, ORGE E PROSTITUZIONE, I MESSAGGI PERSECUTORI CHE CITAVANO ALDA MERINI, LE CANZONI DI CRISTICCHI E AFORISMI DI FILOSOFI…

Estratto dell’articolo di Andrea Noci per “il Messaggero”

don antonello sio 6

Era la guida spirituale di Palestrina, ma lontano dagli occhi dei fedeli viveva una vita fatta di droga, orge e prostituzione. La vittima, invece, era il giovane fedele della parrocchia che aveva sentito dentro di sé la chiamata di Dio e aveva scelto di seguire il percorso ecclesiastico. Già nell'aprile dello scorso anno don Antonello Sio, 45 anni, ex parroco della cittadina alle porte di Roma era stato condannato a un anno, cinque mesi e 10 giorni per aver avuto un rapporto sessuale con quel ragazzo, all'epoca minorenne, durante un viaggio in nave. Ieri, la nuova sentenza, che lo ha visto condannato per molestie a 4 mesi di carcere oltre al risarcimento dei danni alla vittima da definire in sede civile.

don antonello sio 4

[…] Sio per oltre un mese, tra il novembre e il dicembre del 2019 ha tartassato di messaggi, sia su Facebook, che su Instagram, il giovane che a un certo punto, esasperato dalle continue notifiche, aveva deciso di denunciare il prete per stalking. Durante il processo, il reato è stato poi riqualificato dal pm Mario Palazzi, da atti persecutori a molestie. […]

La citazione ammiccante di una canzone di Simone Cristicchi, versi di Alda Merini, ma anche aforismi di filosofi greci o francesi. Oppure messaggi privi di parole, ma fatti di puntini di sospensione, virgole. Di questo tenore erano le chat tra l'ex parroco e il ragazzo, oggi 22enne, che non ha retto a quelle continue attenzioni. Gli riportavano alla luce quel vecchio episodio, vissuto quando ancora aveva 16 anni.

don antonello sio 3

Era l'agosto del 2016 e siccome, già da un paio di anni, la vittima, aveva espresso l'intenzione di prendere i voti, era stata invitata dal sacerdote a un viaggio in Sardegna. Qua avrebbero preso parte a un campo estivo dei padri Giuseppini. Don Antonello, era pure andato a casa dei genitori dell'allora minore per chiedere il permesso. Né la mamma né il papà avrebbero mai immaginato che quel viaggio potesse avere un epilogo così devastante […]

Durante la notte in mare, i due erano rimasti in cabina da soli. Don Sio, parlando della storia di Davide e Gionata come coppia omosessuale, aveva iniziato a mettere in dubbio la regola del celibato dei religiosi. Poi il sacerdote si era spogliato ed era entrato nel letto del ragazzo, consumando un rapporto sessuale. […]

don antonello sio 2