Dagotraduzione dal Guardian

Gli ascolti delle notizie sono in forte calo, la fiducia del pubblico nei giornalisti è ai minimi storici e uno dei nomi più famosi nel settore dei media è in una crisi post-pandemia di serie A in vista di un'importante elezione di medio termine.

Ma il denaro continua ad arrivare, circa un miliardo di dollari all'anno di profitto per la sua società madre, WarnerMedia di AT&T, mentre le decisioni sui contenuti basate sui dati spingono la rete verso ossessioni da tabloid e un tono radicato nell'esagerazione e nell'allarme.

La CNN, la società fondata nel 1980 da Ted Turner sulla scorta dei ricavi di una delle più grandi cineteche di film classici del mondo, si è trovata a un bivio che all'interno assomiglia almeno a una crisi.

Due settimane fa il presidente della CNN Jeff Zucker è stato licenziato bruscamente per non aver rivelato una relazione romantica con una collega anziana. Pochi credono alla narrativa, dal momento che la relazione era nota da anni e almeno un conduttore della CNN, Don Lemon, ha versato lacrime in onda alla partenza di Zucker.

La partenza di Zucker sembrava più probabilmente correlata a un altro licenziamento scandaloso, quello del conduttore Chris Cuomo, che ha citato in giudizio la rete per un 60 milioni di dollari dopo essere stato licenziato per aver svolto un ruolo fuori misura e non dichiarato nel plasmare la difesa di suo fratello, l'ex governatore di New York Andrew Cuomo, contro le accuse di molestie sessuali.

Gli scandali fanno eco a episodi precedenti in cui i dirigenti delle principali organizzazioni televisive americane sono stati accusati di operare una cultura dell'impunità per altri dirigenti senior, quasi sempre maschi. Sembra illustrare un problema più ampio ai vertici di queste aziende: organizzazioni estremamente potenti i cui dirigenti sembrano aver presupposto che le normali regole non si applicassero a loro.

Prendi il grande rivale della CNN, Fox News. Nel 2016, il capo di Fox News Roger Ailes è stato licenziato dopo uno scandalo di molestie sessuali. Una causa intentata dagli azionisti, che nominava l'eredità di Ailes e l'azionista di controllo della 21st Century Fox, Rupert Murdoch, ha affermato che Ailes aveva «molestato sessualmente dipendenti e collaboratori impunemente per almeno un decennio» e che Murdoch e altri avevano consentito a Bill O'Reilly ancora di Fox News di molestare diverse dipendenti di sesso femminile.

La società ha pagato 55 milioni di dollari per risolvere le denunce di molestie sessuali e in seguito ha perso le migliori conduttori femminili tra cui Megyn Kelly, Greta Van Susteren e Gretchen Carlson.

Lo scandalo Fox News è stato seguito due anni dopo da uno scandalo di molestie sessuali che ha coinvolto il CEO della CBS Leslie Moonves che includeva accuse di un tentativo di insabbiamento da parte dei dirigenti della CBS. A Moonves è stato successivamente negato un pacchetto di fine rapporto di 120 milioni di dollari. Ciò è seguito al licenziamento di Charlie Rose, co-conduttore del programma mattutino della CBS, nel novembre 2017 dopo che diverse donne lo hanno accusato di molestie e cattiva condotta.

Ma i problemi della CNN, mentre mancano accuse comparabili contro Zucker, la cui relazione era consensuale, suggeriscono che altri problemi sono in gioco in un nuovo settore in uno stato di turbolenza quasi costante.

Il pubblico della CNN nella prima settimana di gennaio è sceso complessivamente del 90% e in particolare nella fascia demografica critica ambita dagli inserzionisti rispetto all'anno precedente, mentre la rete sta attirando critiche per le posizioni editoriali.

Secondo Ariana Pekary, editore pubblico per la CNN presso la Columbia Journalism Review e giornalista di MSNBC che ora si concentra sui difetti sistemici dei notiziari commerciali, una narrazione di una cultura tossica e dominata dagli uomini non descrive completamente i problemi a portata di mano nel settore radiotelevisivo degli Stati Uniti.

Invece alcuni dei problemi riguardano ciò che è sullo schermo, non chi c'è dietro.

«Zucker era iperconcentrato sulle valutazioni e sugli incentivi finanziari e questo ha portato i cambiamenti nelle notizie verso l'opinione perché l'opinione guida le valutazioni», ha affermato Pekary. «La CNN si occupa più di cercare di creare una narrazione che pensano che il pubblico seguirà, quindi costruiscono la copertura attorno a determinati personaggi che sono nei notiziari ogni giorno o riappariranno».

Zucker era stato portato alla CNN nel 2012, due anni dopo aver lasciato la NBC, dove aveva guidato gli ascolti della divisione intrattenimento con programmi come The Apprentice di Donald Trump, che ha contribuito a ristabilire la sua immagine pubblica e, secondo alcuni, ha reso possibile la sua presidenza.

Nonostante il background di Zucker in reality TV e notiziari del mattino, l'allora società madre della CNN, Time Warner, assunse Zucker per migliorare le valutazioni e iniettare "più passione" nella programmazione.

Secondo il Washington Post, Zucker è riuscito a rendere redditizia la rete, espandendo la programmazione oltre le notizie. Tra le nuove offerte c’era Parts Unknown di Anthony Bourdain, insieme a una nuova divisione di documentari progettata per creare una programmazione per gli spettatori del fine settimana.

Pekary ha lasciato MSNBC nel 2020, scrivendo sul suo sito web che provenendo dalla radio pubblica, «dove nessuna decisione a cui ho mai assistito era basata su come un argomento o un ospite avrebbe "valutato" a cosa, al telegiornale "Ho visto tali scelte - è praticamente cotto nel processo editoriale – e quelle decisioni influenzano i contenuti delle notizie ogni giorno”».

La pressione di prendere decisioni editoriali basate su sondaggi e dati sull'audience, spiega Pekary, inizia negli incontri di notizie mattutine, dove Zucker era notoriamente una forza sempre presente alla CNN. «Ecco perché la copertura di ora in ora si attiene alle stesse storie e narrazioni. Prendono decisioni su ciò che secondo loro il pubblico valuterà migliore, in base a ciò che ha fatto bene e ai social media».

Pekary ha recentemente notato che, in assenza di Donald Trump per guidare gli ascolti, la CNN si è spinta in modo aggressivo nel «regno del materiale simile ai tabloid». C'era Gabby Petito, la donna di Long Island uccisa dal suo ragazzo nel Wyoming, e il coinvolgimento di Alec Baldwin nella morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins.

Il problema non è esclusivo delle notizie via cavo, ma solo esagerato. La devozione alle valutazioni, ragiona Pekary, ha deformato il controllo editoriale e la credibilità delle notizie via cavo e del settore delle notizie in generale.

Secondo i dati dell'annuale barometro della fiducia di Edelman, il 56% degli americani concorda con l'affermazione che «giornalisti cercano di proposito di fuorviare le persone dicendo cose che sanno essere false o grossolane esagerazioni».

Una percentuale ancora maggiore – il 58% – ha affermato di ritenere che «la maggior parte delle testate giornalistiche è più preoccupata di sostenere un'ideologia o una posizione politica che di informare il pubblico».

Per la CNN, la saga di Cuomo è iniziata con Chris Cuomo che intervistava spesso suo fratello in onda - un chiaro conflitto di interessi - prima di trasformarsi in un confronto per molestie sessuali. Dopo che Jeffrey Toobin, un analista legale di lunga data della CNN, si è esposto durante una chiamata Zoom con i colleghi del New Yorker, è stato rimesso in onda.

La devozione ai dati ha creato opportunità di concorrenza da altre fonti, a volte controverse. Due settimane fa, il podcaster Joe Rogan si è ritrovato in una faida pubblica con Neil Young e altri per la disinformazione di Covid.

Pekary afferma che le notizie via cavo potrebbero riscattarsi se si concentrassero maggiormente sulla raccolta di notizie e meno sulla vendita di opinioni, che è più economico da produrre al di fuori degli enormi stipendi per i talenti in onda. Meno importa chi comanda. Ma con la CNN che realizza 1 miliardo di dollari di profitto per la sua società madre, l'incentivo al cambiamento è limitato.

«Non importa chi è al comando, non vedo che il formato cambia tanto quanto credo dovrebbe», ha detto. «Trascorrono moltissimo tempo, soprattutto in prima serata, a rielaborare l'indignazione del giorno, mentre potrebbero produrre una programmazione di notizie molto migliore con un formato diverso che in realtà informa un pubblico più ampio, ma stanno cercando il minimo comune denominatore».