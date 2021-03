SCANSATEVI, SI VACCINA SCANZI! VOLETE UN'ALTRA PROVA CHE LA "LISTA DEI PANCHINARI" INVENTATA PER IL CAREGIVER DI SE STESSO ERA UNA BUFALA? DA OGGI LA REGIONE TOSCANA HA ATTIVATO IL BOTTONE "RISERVISTI" SUL PORTALE PRENOTAZIONI, MA UN QUARANTASEIENNE COME SCANZI NON PUO' PRENOTARSI! LA "RISERVA" VALE SOLO PER I NATI DAL 1941 AL 1945 CHE IN CASO DI PRENOTAZIONI PIENE POSSONO METTERSI A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI BUCHI...

Giulio Gori per "Corrierefiorentino.corriere.it"

massimo giletti e il caso del vaccino ad andrea scanzi

In cinque ore e mezzo sono 3.266 i toscani che si sono iscritti come «riserve», per essere chiamati all’ultimo minuto per la vaccinazione con una delle dosi eventualmente avanzate alla fine di una giornata di somministrazioni.

La nuova funzione è stata attivata alle 9,30 di mattina di lunedì 29 marzo: è al momento riservata solo alla categoria «persone», ovvero agli under 80 vaccinati negli hub con AstraZeneca (attualmente nati tra il 1941 e il 1945, anche se a breve sarà ampliato il bacino di utenza a classi di età più giovani).

andrea scanzi contro giletti 2

Come funziona

Come funziona il pulsante per le riserve? Sulla home page del portale Prenota Vaccino della Regione non compare alcun nuovo pulsante. Ma la categoria Persone ha il semaforo verde anche se al momento gli appuntamenti sono esauriti: un avente diritto che si iscriva (riportando i propri dati anagrafici, codice fiscale e numero di telefono) si troverà di fronte tutti i posti esauriti, ma anche – e solo a questo punto - un pulsante per iscriversi come riserva e candidarsi a una chiamata dell’ultima ora da un centro vaccinale selezionato.

andrea scanzi 1

Chiunque si fosse iscritto nei giorni e nelle settimane scorse, nelle liste dei riservisti delle Asl dovrà rifarlo di nuovo, perché con la nuova funzione la Regione ha deciso di uniformare la materia su tutto il territorio. La riserva, una volta scelto l’hub più vicino a casa, potrebbe ricevere la telefonata per una somministrazione di vaccino, avanzata e altrimenti da gettare, da effettuare entro un’ora. In caso di risposta affermativa, il posto sarebbe suo. Ma per chi si iscrive come riserva non c’è alcun obbligo di rispondere di sì alla richiesta. Inoltre, alla riapertura delle prenotazioni – che coincide con l’arrivo delle nuove dosi – la riserva può tornare sul sito per provare a prendere l’appuntamento. Come tutti gli altri.

Mugnai: «Ancora esclusi i più fragili»

andrea scanzi e il vaccino - meme

Il deputato aretino di Forza Italia, Stefano Mugnai, tuttavia, polemizza con la Regione perché «in tanti stanno cercando il “tasto rosso” e non lo trovano. Domenica, alle 17, la Regione aveva annunciato che avrebbero potuto accedere alla prenotazione con riserva non solo gli anziani con meno di 80 anni, ma anche gli estremamente vulnerabili e disabili gravi, personale scolastico e personale delle forze dell’ordine. Questa situazione sta creando arrabbiature, ancora sfiducia. Da parte della Regione è un comportamento schizofrenico».

andrea scanzi IL POST DI ANDREA SCANZI SUL VACCINO PRIMA DELLE MODIFICHE andrea scanzi a cartabianca in diretta da merano ANDREA SCANZI SI VACCINA BY OSHO ANDREA SCANZI BY KRANCIC andrea scanzi contro giletti 1