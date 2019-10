SCAPPA DALL'ESCAPE - LA PROCURA DI MILANO HA SEQUESTRATO L’ENORME EDIFICIO DA 150 STANZE A ROGOREDO SEDE DELLA “ESCAPE ROOM” PIÙ GRANDE D’ITALIA - BIGLIETTO DA 44 EURO PER ENTRARE IN STANZE BUIE, RISOLVERE ENIGMI E SUPERARE TRABOCCHETTI, MA SENZA MISURE DI SICUREZZA PER LE 450 PERSONE CHE OGNI SERA CI GIOCAVANO - LA NUOVA MODA DELLE STANZE DEL TERRORE IMPAZZA IN TUTTA ITALIA, TRA ABUSIVISMO E PERICOLO… – VIDEO

1 - «BUIA E RISCHIOSA» STOP DELLA PROCURA ALLA ESCAPE ROOM CON 150 STANZE

Giuseppe Guastella per il “Corriere della sera - Edizione Milano”

Una cinquantina di persone esplora lentamente e nel buio la «escape room» risolvendo enigmi, evitando trucchi, superando trabocchetti, sfuggendo a una ventina di mostri e fantasmi che ti inseguono e possono anche afferrarti. Solo le fiammelle di poche candele e le torce elettriche che hanno avuto all' ingresso illuminano i corridoi e le 150 stanze dell' enorme edificio fatiscente in zona Rogoredo in cui si svolge «l' evento horror più grande d' Italia», dicono gli organizzatori, ma che ora la Procura di Milano ha deciso di sequestrare. Lì dentro giocano ogni sera fino a 450 persone, ma non c' è la minima misura di sicurezza secondo i pm.

Le «escape room» sono spuntate come funghi a Milano e in molte altre città. Si va da normali stanze in cui anche i minorenni, in una sorta di caccia al tesoro al buio, devono riuscire a trovare la chiave per uscire, fino ai due piani utilizzati per il «The gate - Dentro l' abisso» dell' edificio di sette piani in disuso in via Giacomo Medici del Vascello che l' Enpam - l' ente di previdenza dei medici che si dice «del tutto estraneo» alla vicenda - ha affittato a una società che a sua volta l' ha subaffittato agli organizzatori.

Biglietto da 44 euro riservato ai soli maggiorenni che, prima di entrare, devono firmare una liberatoria in cui si assumono ogni responsabilità per incidenti a sé o agli altri. Sabato, prima che alle 19 iniziasse il primo dei tre turni di gioco di due ore ciascuno, Polizia, Vigili del fuoco (ai quali era arrivata una lettera di segnalazione) e una squadra della polizia giudiziaria della Procura si sono presentati all' ingresso per un' ispezione nei sette piani dell' edificio. Nei 6.500 metri quadrati di superficie usati non c' era alcun sistema di sicurezza, non c' era l' elettricità, le uscite di sicurezza non solo non erano segnalate ma erano anche mascherate mentre dall' alto incombevano i pannelli del controsoffitto in bilico.

Non c' era neanche alcuna telecamera di sicurezza che potesse dare la possibilità di controllare ciò che accadeva all' interno e consentire di intervenire tempestivamente in caso d incidenti, anche perché i partecipanti erano obbligati a lasciare all' ingresso i telefoni cellulari. «Nelle profondità di un edificio abbandonato, in un labirinto di stanze, corridoi e cunicoli segreti perderete voi stessi e vi ritroverete soli, nell' oscurità», evocava il sito Internet.

«La Procura non ha nulla contro i divertimenti e coloro che vogliono svagarsi, ma a patto che tutto si svolga in piena sicurezza sia per i partecipanti che per i lavoratori», dichiara Procuratore aggiunto Tiziana Siciliano che coordina le indagini dirette dal sostituto Sara Arduini. In attesa di identificare organizzatori e responsabili, al momento l' inchiesta è contro ignoti e ipotizza la violazione della normativa antinfortunistica.

Perché nell' «Escape room» di Rogoredo lavoravano anche una ventina di figuranti. Attori che impersonavano mostri, zombie e altre creature fantastiche la cui incolumità, secondo gli investigatori, correva gli stessi rischi dei giocatori. I primi accertamenti, inoltre, hanno stabilito che gli organizzatori non avevano ottenuto alcuna autorizzazione dal Comune di Milano per svolgere attività di pubblico spettacolo. Ne è scaturito il sequestro preventivo dello stabile in attesa che gli investigatori identifichino gli organizzatori.

2 - PAURA, ENIGMI, CUNICOLI E OSCURITÀ COSÌ IL VIDEOGAME DIVENTA REALTÀ

Elisabetta Andreis per il “Corriere della sera - Edizione Milano”

Escape room alcolica, culinaria, horror. Per uscire dalla stanza devi risolvere enigmi ed essere brillo, o satollo di cibo, o terrorizzato. Il boom di questo gioco (si paga per farsi rinchiudere in una stanza ed evadere facendo il pieno di emozioni) è del 2016. In pochi mesi le stanze si son moltiplicate, soprattutto in vie secondarie di periferia, talvolta poco frequentate. «La paura è l' emozione che rende di più», dicono gli operatori del settore. Molte sono inventate dentro alloggi privati, qualcuna persino in tendoni «mobili» da circo arrangiati tipo labirinto: compaiono per l' evento pubblicizzato sui social network, fuorimano e col buio, e scompaiono poco dopo.

Le formule sono mille e tutte diverse: basta scorrere Google o Facebook per contarne a dozzine. Difficile però avere una stima oltre l' empirico: per Camera di commercio le realtà registrate nell' agosto 2016 erano 13 e ora solo due di più.

Forse sono registrate come ludoteche o magari inserite solo sui portali, non in elenchi ufficiali, ipotizza un gestore che chiede di non essere citato. Si tratta, per così dire, della versione «dal vivo» di film come Saw l' enigmista . Di videogame reali per squadre coraggiose: da solo non ce la fai, a liberarti. E anche in gruppo la vittoria non è scontata.

Ti trovi chiuso dentro. Librerie e scaffali pieni di segni e simboli. Indizi.

E poi tappeti, mappamondi, lenti e specchi, un baule, armadi bloccati da lucchetti. Solo con un velocissime lavoro di squadra e di ingegno si riesce a far accendere la scritta «Exit».

L' idea arriva dall' estero: a Parigi sono gettonate anche quelle che i giovani chiamano, forse esagerando, «illegali». I percorsi sono rigorosamente notturni ad esempio lungo tratti della Petite ceinture (la «cintura» di scali abbandonati), e poi sottoterra, in sezioni non autorizzate delle «Catacombe». In quel caso le misure di sicurezza non sono proprio, per così dire, scrupolose: basti dire che per entrare in una di quelle stanze, bisogna camminare per un pezzo a carponi. Ma lo fanno in tanti poi postano video sulle storie «istantanee» che spariscono dopo poco.

Le autorità sanno? O ignorano? A Milano in nome di simili emozioni forti aveva inaugurato già nel 2016 la sedicente Escape room più grande d' IItalia. Organizzata in un palazzo diroccato in via Medici del Vascello, vicino al boschetto di Rogoredo. L' edificio era occupato dagli uffici Xerox, una volta. La proprietà è di Enpam che in passato aveva concesso l' uso ad una società che organizzava di notte Escape room e Paintball (battaglie di vernice). Il fondo si chiama però fuori dall' evento per cui al palazzo sono stati messi i sigilli («Esperienza estrema» vietata ai minori di 18 anni, «puro terrore in 150 stanze dove perderti», «Dentro l' abisso»).

In tantissimi sono passati da lì nei mesi scorsi, per giocare di notte. «Non c' è l' elettricità. I "master " ci hanno diviso, bendato, portato ai piani di sopra. Poi ci hanno dato delle torce e ci siamo accorti di essere dentro degli uffici devastati, mentre quelle che forse erano uscite di sicurezza erano schermate da teschi e cartelli "Di qui non si esce" - racconta Stefano Enia, 48 anni -. Le terrazze erano terrificanti, le scale esterne non so se fossero pericolose. Siamo scesi giù, in giardino». «Ci abbiamo fatto di notte gare di Paintball , prenotando dal sito - testimonia un altro, Vittorio Savini -. Non ho mai avuto così paura ma ci siamo divertiti da pazzi».

