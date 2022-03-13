SCAPPA DALLA GUERRA DI PUTIN PER TROVARE LA MORTE IN ITALIA - INCIDENTE IN AUTOSTRADA: A FORLI' SI ROVESCIA UN PULLMAN PIENO DI RIFUGIATI UCRAINI, MUORE UNA RAGAZZA - SECONDO LE PRIME INFORMAZIONI LA VITTIMA SAREBBE RIMASTA SOTTO AL VEICOLO, USCITO FUORI STRADA PER CAUSE ANCORA DA ACCERTARE...

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Pullman ribaltato su A1 3 Pullman ribaltato su A1 3

(Lapresse) - Un bus con a bordo una cinquantina di rifugiati ucraini si è rovesciato mentre percorreva all'autostrada A1, all'altezza di Forlì. Sono al lavoro alcune squadre vigili del fuoco. Il bilancio provvisorio, per i soccorritori, sarebbe di un morto e alcuni feriti.
 
(AGI) - Secondo le prime informazioni, da confermare, la vittima sarebbe una ragazza, rimasta sotto il pullman, ancora da recuperare. Gli altri sono tutti fuori, alcuni feriti. Erano due i pullman di ucraini diretti verso sud: uno dei sarebbe finito da solo fuori strada, per cause da accertare. (AGI)

Pullman ribaltato su A1 2 Pullman ribaltato su A1 2 Pullman ribaltato su A1 Pullman ribaltato su A1

 

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