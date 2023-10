3 ott 2023 12:21

SCAPPA VIA DALLA CIOCIARIA! – A BOVILLE, VICINO FROSINONE, DUE SPOSINI HANNO FESTEGGIATO IL LORO MATRIMONIO IN UN RISTORANTE E POI SONO SCAPPATI IN GERMANIA SENZA PAGARE IL CONTO DA 8 MILA E 800 EURO – IL PROPRIETARIO DEL LOCALE: “COME VEDONO IL NUMERO RIFIUTANO LA TELEFONATA. AI MESSAGGI NON RISPONDONO. LUI MI HA DETTO CHE SAREBBE PASSATO IL GIORNO DOPO A SALDARE. LO SPOSO FA IL CARROZZIERE, LAVORA 4 ORE E LA SERA È SPESSO UBRIACO. PER LUI È LA TERZA MOGLIE..."