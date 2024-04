26 apr 2024 16:30

SCARPE DIEM! - L'INDIA HA LANCIATO UN NUOVO SISTEMA PER MISURARE LE TAGLIE DELLE SCARPE, PER SOSTITUIRE QUELLI INGLESI, AMERICANI ED EUROPEI ATTUALMENTE IN USO NEL PAESE - GLI STANDARD UTILIZZATI NON SAREBBERO ADATTI AI PIEDI DEGLI INDIANI, CHE SONO MEDIAMENTE PIÙ LARGHI DI QUELLI DEGLI EUROPEI E DEGLI AMERICANI - LE MISURE, PREVEDE 8 TAGLIE, CHE VERRANNO SPERIMENTATE PER UN ANNO PRIMA DI ENTRARE UFFICIALMENTE IN VIGORE…