SCASSA-GAZA! ISRAELE COLPISCE PESANTEMENTE LA STRISCIA: BOMBARDAMENTI "SENZA PRECEDENTI” CON 100 AEREI IMPEGNATI CONTEMPORANEAMENTE E BLACKOUT COMPLETO DELLE COMUNICAZIONI DA GAZA - HAMAS RISPONDE CON UNA PIOGGIA DI RAZZI SU ISRAELE - L'ESERCITO DI GERUSALEMME ANNUNCIA: "STIAMO ALLARGANDO LE OPERAZIONI DI TERRA, I CITTADINI DI GAZA VADANO A SUD DELLA STRISCIA"

Da corriere.it

Ore 19:22 - Esercito Israele: stiamo espandendo le operazioni di terra, i residenti di Gaza vadano a Sud Il portavoce militare israeliano afferma che le forze di terra stanno espandendo le loro operazioni per questa notte. Lo riporta Reuters. Il portavoce militare ha anche avvisato i residenti di Gaza City di spostarsi a sud della Striscia. Ha inoltre aggiunto che l'esercito è impegnato nel compito di restituire gli ostaggi.

Ore 19:08 - Israele colpisce il nord di Gaza con raid e artiglieria

L'esercito israeliano ha cominciato a colpire pesantemente Gaza con artiglieria e raid massicci contro il campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia. Lo riferiscono i media israeliani.

Ore 18:56 - Hamas: pioggia di Missili su Israele. Al Jazeera: «Israele taglia comunicazioni»

Hamas ha annunciato di aver lanciato una pioggia di missili su Israele. Sirene sono entrate in azione in diverse città nel sud e nel centro dello Stato ebraico, tra cui Ramat Gan, Or Yehuda, Rishon LeZion, Holon, Ashdod e Ashkelon.

Gli attacchi di Hamas si stanno verificano poco dopo i pesanti bombardamenti sulla Striscia di Gaza. Le autorità israeliane hanno «tagliato completamente le comunicazioni nella Striscia di Gaza». Lo riferisce la Tv Al Jazeera.

Ore 18:47 - Nuovi razzi e sirene d'allarme nel centro di Israele

Sono di nuovo risuonate le sirene d'allarme nel centro di Israele. Subito dopo il sistema di difesa aerea Iron Dome è entrato in azione intercettando i razzi lanciati dalla Striscia di Gaza.

Ore 18:37 - Guterres: collasso totale del sistema umanitario a Gaza

«Il sistema umanitario a Gaza sta affrontando un collasso totale con conseguenze inimmaginabili per più di 2 milioni di civili». È l'allarme lanciato dal segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, sottolineando che «data la situazione disperata e drammatica, le Nazioni Unite non saranno in grado di continuare a fornire aiuti all'interno di Gaza senza un cambiamento immediato e fondamentale nel modo in cui vengono inviati gli aiuti». «Ognuno deve assumersi le proprie responsabilità - ha aggiunto - Questo è il momento della verità, la storia ci giudica tutti».

incursione forze israeliane a nord di gaza 2

Ore 18:35 - Cnn: progressi per rilascio ostaggi, ma restano alcuni nodi

Nelle trattative per il rilascio degli ostaggi nelle mani di Hamas si sono stati «significativi progressi», ma restano ancora dei nodi da sciogliere. Lo riporta Cnn citando fonti diplomatiche in merito alle trattative condotte dal Qatar.

Ore 18:29 - Attacchi israeliani senza precedenti su Gaza, interrotta la rete Internet

L'aviazione israeliana ha lanciato attacchi intensi e senza precedenti su tutte le zone della Striscia di Gaza. Lo riporta Al Jazeera. C'è un blackout delle telecomunicazioni nella Striscia. I bombardamenti «via aria, mare e terra» sono «i più violenti dall'inizio della guerra», ha dichiarato il servizio stampa del governo di Hamas, accusando Israele di «preparare massacri»

bombardamenti sulla striscia di gaza 3 bombardamenti sulla striscia di gaza 2