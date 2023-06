SCATTA L'ASTA PER BIANCA BERLINGUER – COME DAGO-ANTICIPATO, LA GIORNALISTA È VICINISSIMA ALL'ACCORDO CON MEDIASET PER UNA PRIMA SERATA SU RETE 4, MA DISCOVERY STAREBBE COSTRUENDO PONTI D’ORO PER FARLA SALIRE SUL SUO CARRO – LA RAI TENTA IL RILANCIO, ASSICURANDO UNA FORTE PROMOZIONE PER “CARTABIANCA” E MASSIMA LIBERTÀ SUGLI OSPITI - ENTRO DOMENICA “BIANCHINA” DEVE DECIDERE, PERCHÉ IL CDA DEVE APPROVARE I NUOVI PALINSESTI E...

1 – BERLINGUER VIA DALLA RAI? OLTRE A MEDIASET C’È UN’OFFERTA DI DISCOVERY. E VIALE MAZZINI TACE

Estratto dell'articolo di Giovanna Vitale per www.repubblica.it

BIANCA BERLINGUER

Non solo Mediaset. Anche Nove, la rete di Discovery dove è appena approdato Fabio Fazio, starebbe costruendo ponti d’oro per far salire Bianca Berlinguer sul suo carro. Da giorni l’ex direttrice del Tg3, anima e volto di Cartabianca, il talk in onda ogni martedì sera su Rai3, fa trapelare irritazione nei confronti dei vertici Rai per le scarse garanzie offerte al suo programma. Confermate da alcune scelte sui palinsesti.

[…] E, a peggiorare il quadro, ci si è messa pure l’interrogazione in Vigilanza depositata da Maria Elena Boschi per conoscere i compensi degli ospiti di Cartabianca pescati dalla scuderia del Fatto Quotidiano: iniziativa ostile, dalla quale Berlinguer non si sarebbe sentita difesa.

LAURA CARAFOLI

[…] Un malcontento di cui la concorrenza è pronta ora ad approfittare per portare a compimento uno scippo che – dopo gli addii di Fazio, Annunziata e Gramellini - farebbe molto male alla Tv di Stato. Non solo perché la figlia del compianto segretario del Pci è una delle giornaliste più riconoscibili del servizio pubblico, ma anche per la sua storia.

bianca berlinguer

Lei per adesso tace: dirà la sua, fa sapere chi le sta più vicino, solo quando avrà deciso cosa fare. Ma rumors sempre più insistenti parlano di una trattativa col Biscione già in fase avanzata – la conclusione sarebbe solo una questione di ore - e pure di un abboccamento con Laura Carafoli, responsabile contenuti per l’Italia di Warner Bros–Discovery, la donna che ha acquisito a Nove prima lo show di Maurizio Crozza e poi Che tempo che fa.

Indiscrezioni in linea con la cautela adottata da Mediaset, abbottonatissima sui palinsesti che verranno presentati martedì prossimo a Milano, i primi senza il fondatore, ma disponibile a far sapere che una sorpresa importante è in arrivo. […]

2 - RAI, LE TRATTATIVE PER TRATTENERE BERLINGUER: LA PROMOZIONE, GLI OSPITI, IL BUDGET (E IL RISCHIO DELLA PENALE)

Estratto dell'articolo di Antonella Baccaro per il “Corriere della Sera”

bianca berlinguer

Curioso. Ma nel tira e molla sull’ipotetico passaggio di Bianca Berlinguer dalla Rai, dove conduce CartaBianca su Rai3, a Mediaset, è a viale Mazzini che si ammette l’esistenza di una vera trattativa. Dalle parti del Biscione invece, è tutto uno smentire: «Macché, i nostri palinsesti sono già chiusi». «Figuriamoci se apriamo una guerra con la Rai su Berlinguer!». Peccato che la Rai l’ha già aperta quando ha cercato di sfilare Nicola Porro a Pier Silvio Berlusconi.

Ed è così che nel sonnolento ponte romano di San Pietro e Paolo ancora non c’è niente di certo, tranne il fatto che la decisione finale Berlinguer dovrà prenderla entro domenica, perché lunedì 3 luglio i palinsesti Rai dovranno essere approvati dal consiglio di amministrazione che li ha già esaminati. Una volta approvati, un passo indietro della conduttrice le costerebbe una penale, come quella che pende ora su Lucia Annunziata per aver stracciato il suo contratto con un anno di anticipo.

GIAMPAOLO ROSSI

[…] qual è stata la controfferta dei vertici Rai alla giornalista quando la vicenda è esplosa ed è stata convocata al settimo piano di Viale Mazzini? Secondo indiscrezioni, il direttore generale Giampaolo Rossi le avrebbe prima di tutto fatto osservare che quello di Berlinguer è rimasto l’unico talk politico in prima fascia serale.

Non lo è quello che condurrà Nunzia De Girolamo il lunedì, sempre su Rai3, che si chiamerà forse Botta e risposta e dovrebbe recuperare il modulo Funari della contrapposizione tra due platee su temi di attualità.

il cavallo di viale mazzini

E non lo è Belve di Francesca Fagnani che al martedì, in prima serata, c’è già stato e, secondo analisi di marketing fatte apposta, non avrebbe rubato pubblico a CartaBianca che ha una platea femminile e adulta, a fronte di quella maschile e più giovane di Belve. Tantomeno a CartaBianca toglierebbe pubblico Boomerissima di Alessia Marcuzzi: anche qui il confronto è già stato testato nella scorsa stagione. A Berlinguer dunque sarebbe stato chiarito che «non è possibile sospendere la programmazione Rai per non inficiarne gli ascolti».

Alla trasmissione invece sarebbe stato assicurata un’adeguata e battente promozione, libertà assoluta sugli inviti (e ci mancherebbe) e soprattutto un budget per gli ospiti. Quest’ultimo è un argomento su cui Berlinguer sarebbe molto sensibile, in quanto da sempre lamenta il fatto di non poter combattere a armi pari contro altre reti che retribuiscono alcuni ospiti per averne l’esclusiva.

ALESSANDRO ORSINI - BIANCA BERLINGUER - ANDREA SCANZI - CARTABIANCA

Tra gli argomenti su cui i vertici Rai contano c’è il fatto che Bianca Berlinguer è una dirigente interna dell’azienda, condizione che Mediaset non offrirebbe in un contratto di semplice collaborazione. […]

MARCO TRAVAGLIO BIANCA BERLINGUER BIANCA BERLINGUER mauro corona bianca berlinguer 1