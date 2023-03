21 mar 2023 17:08

SCAZZI CACIOTTARI - IL CONSORZIO PER LA TUTELA DEL PECORINO ROMANO PERDE LA BATTAGLIA LEGALE CONTRO UN GRUPPO CHE CHE PRODUCE IL "CACIO ROMANO": PER LA CORTE DI CASSAZIONE I DUE FORMAGGI SONO FIN TROPPO DIVERSI E NON C'È RISCHIO DI CONFUSIONE - LA QUERELLE ERA COMINCIATA NEL 2018, QUANDO LA CORTE DI APPELLO AVEVA INIBITO L’USO DEL MARCHIO “CACIO ROMANO” - MENTRE IL PECORINO ROMANO È PRODOTTO CON LATTE SARDO ED È A PASTA DURA, IL CACIO ROMANO…