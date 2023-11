SCAZZI FATTI AD ARTE - BEPPE SALA VUOLE PORTARE A MILANO IL BOZZETTO DI LEONARDO DA VINCI SUL MARTIRIO DI SAN SEBASTIANO CHE STA PER FINIRE ALL’ASTA: “HO PARLATO CON SANGIULIANO…”. IL MINISTRO DELLA CULTURA SI DICE PRONTO A VALUTARE L’OFFERTA DI ACQUISTO MA ARRIVA L’ALTOLA’ DEL SOTTOSEGRETARIO SGARBI CHE NON VEDE L’ORA DI RINFOCOLARE LE POLEMICHE CON SANGIULIANO: “SPROVVEDUTO CHI LO VOLESSE ACQUISTARE, ANCHE A UN CENTESIMO DELLA CIFRA RICHIESTA. IL DISEGNO NON È DI LEONARDO ED È MEDIOCRE”

beppe sala

(ANSA) L'idea di portare a Milano il bozzetto di Leonardo da Vinci sul martirio di San Sebastiano, per il sindaco Giuseppe Sala è "ottima" e l'opera "potrebbe andare a Brera" o "anche Palazzo Citterio ha una collezione già definita, ma lo spazio glielo troviamo". Il sindaco ne ha parlato a margine di un incontro con il corpo consolare organizzato dalla Camera di Commercio, ricordando che "intanto devono cercare di prenderlo". "Ho sentito ieri il ministro Sangiuliano - ha aggiunto Sala -, mi sembra un'ottima idea quella di fare un acquisto all'anno piuttosto che comprare più opere minori. Ovviamente quando mi ha raccontato di questa sua idea gli ho detto che saremmo molto felici di ospitarlo nel caso si vinca. Speriamo".

Il disegno attribuito a Leonardo da Vinci sta infatti per finire all'asta. Il bozzetto si trova in Francia, ma il proprietario dell'opera, un medico che lo avrebbe ritrovato tra le carte del padre defunto, si sarebbe rifiutato di venderlo al Louvre. Aprendo in tal modo una vicenda giudiziaria che si è conclusa nei giorni scorsi con la sconfitta del ministero francese della Cultura e del Museo del Louvre.

BOZZETTO ATTRIBUITO A LEONARDO MARTIRIO SAN SEBASTIANO

Il tribunale amministrativo di Parigi, in un giudizio del 20 ottobre scorso reso noto dal quotidiano Le Monde, ha infatti deciso che il bozzetto potrà essere venduto all'asta e ha ordinato allo Stato francese di rilasciare al suo proprietario il certificato di esportazione. L'opera, che secondo le ricostruzioni della stampa sarebbe stimata 15 milioni di euro, era stata scoperta nel 2016. Il disegno, ad inchiostro, potrebbe provenire da uno dei taccuini di Leonardo: è di dimensioni ridotte (19,3 cm di altezza e 13 di larghezza) ed era a suo tempo stato presentato presso la casa d'aste Tajan.

L'ipotesi è che si tratti del 'terzo' san Sebastiano ritrovato sugli 8 menzionati nel Codex Atlanticus redatto dallo stesso Leonardo. In occasione del ritrovamento il ministero della Cultura francese sosteneva che il disegno, che contiene anche due schizzi abbozzati sul retro, rappresentava "un nuovo elemento nella conoscenza dell'evoluzione della composizione fra le serie dei san Sebastiano e delle esperienze scientifiche di Leonardo da Vinci".

Sgarbi, 'quel Leonardo non va comprato, non è suo ed è mediocre'

sgarbi sangiuliano

(ANSA) "Il bozzetto del martirio di San Sebastiano? Sprovveduto chi lo volesse acquistare, anche a un centesimo della cifra richiesta. Il disegno non è di Leonardo ed è mediocre". Il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, commenta la possibilità che il ministero della Cultura possa acquistare un disegno ritenuto, "erroneamente", di Leonardo da Vinci. E che solo "qualche cieco, se non malintenzionato, ha attribuito a Leonardo da Vinci".

"Chi sta al ministero della Cultura - commenta Sgarbi - dev'essere competente o prudente, per salvaguardare il bene più prezioso che è la reputazione, sempre minacciata da una stampa faziosa e tendenziosa. Non c'è modo migliore per rappresentare il vero conflitto d'interessi - aggiunge - che soltanto pensare, con soldi pubblici, di acquistare il modesto disegno con San Sebastiano che qualche cieco, se non malintenzionato, ha attribuito a Leonardo da Vinci.

Se c'è una idea ingenua è credere di assicurare all'Italia un'opera che la Francia non vuole. Il disegno, ad evidenza, non è di Leonardo, e non vale i 10 milioni che una leggenda, basata sul pettegolezzo, indica come l'offerta del Louvre al proprietario. Questa offerta non è mai esistita. Il disinteresse reale delle vere autorità politiche e culturali francesi è dimostrato dal fatto che autorizzano senza rimpianti l'esportazione del disegno. Sprovveduto chi lo volesse acquistare, anche a un centesimo della cifra richiesta. Il disegno non è di Leonardo ed è mediocre".

Mic, se Leonardo autentico valuteremo offerta di acquisto

VITTORIO SGARBI E GENNARO SANGIULIANO

(ANSA) Il ministero della Cultura sta seguendo con "grande attenzione" le notizie riguardanti lo Studio per il martirio di San Sebastiano, e "saranno gli esperti, in Italia ne abbiamo di autorevolissimi, a dire se è davvero di Leonardo e a definirne il valore. Se dovesse essere confermata l'attribuzione del disegno al genio italiano e se l'opera dovesse veramente finire all'asta, il Ministero, attraverso gli organi competenti, verificherà tutte le strade possibili, incluso il coinvolgimento di soggetti privati e mecenati, per avanzare un'offerta d'acquisto ponderata e giusta e destinare l'opera a un grande museo pubblico italiano".