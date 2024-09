SCAZZI E SAMBA PER MUSK – L’AGENZIA BRASILIANA PER LE TELECOMUNICAZIONI MINACCIA DI REVOCARE LA LICENZA NEL PAESE A STARLINK, LA SOCIETÀ DI INTERNET SATELLITARE DI ELON MUSK, SE NON RISPETTERÀ L'ORDINE DELLA CORTE SUPREMA BRASILIANA DI BLOCCARE L'ACCESSO A “X” – LO SVALVOLATO SUDAFRICANO CONTRO IL GIUDICE ALEXANDRE DE MORAES, CHE HA ORDINATO LO STOP DEL SOCIAL: “MERITA IL CARCERE PER I SUOI CRIMINI”

BRASILE, 'STARLINK RISCHIA LA SUA CONCESSIONE SE NON BLOCCA X'

ELON MUSK

(ANSA) - Il presidente dell'Agenzia brasiliana per le telecomunicazioni (Anatel), Carlos Baigorri, ha avvertito che Starlink, la società di internet satellitare controllata da Elon Musk, rischia di vedersi revocare la licenza nel Paese sudamericano se non rispetterà l'ordine della Corte suprema federale (Stf) di bloccare l'accesso al social network X.

In un'intervista rilasciata alla tv Globo News, Baigorri ha dichiarato che se saranno confermate le prove di disobbedienza all'ordine del tribunale, Anatel dovrà aprire un processo amministrativo contro Starlink, con sanzioni che possono portare anche alla revoca della concessione, necessaria per operare in Brasile.

Satelliti Starlink puntini luminosi

Anatel sta verificando se Starlink si stia conformando o meno all'ordine del tribunale e un eventuale mancato rispetto sarà segnalato al giudice Alexandre de Moraes (Stf). Baigorri ha spiegato che i tecnici di Anatel accederanno alla rete di Starlink nelle principali regioni in cui opera per verificare la conformità alle disposizioni. Nei giorni scorsi era stato ordinato il congelamento dei conti di Starlink, per assicurare che il social network del tycoon sudafricano X, paghi le multe.

X BLOCCATO IN BRASILE. MUSK, 'IL GIUDICE MORAES VADA IN CARCERE'

elon musk alexandre de moraes 3

(ANSA) - Il giudice della Corte suprema brasiliana, Alexandre de Moraes, che ha ordinato il blocco di X in Brasile, "merita il carcere per i suoi crimini": lo ha detto il proprietario del social, Elon Musk, secondo cui l'arresto del togato "è solo questione di tempo". "La libertà di parola è il fondamento della democrazia, ma in Brasile uno pseudo giudice non eletto la sta distruggendo per motivi politici", ha aggiunto il magnate in vari post.

Il miliardario sudafricano ha poi minacciato il governo del presidente progressista, Luiz Inacio Lula da Silva, dopo che gli Stati Uniti hanno confiscato un aereo ufficiale appartenente alla presidenza venezuelana. "A meno che il governo brasiliano non restituisca le proprietà di X e SpaceX sequestrate illegalmente, faremo in modo anche noi di ottenere il sequestro reciproco dei beni governativi. Spero che a Lula piacciano i voli commerciali", ha affermato Musk.

LULA, 'NON SIAMO OBBLIGATI A TOLLERARE MUSK SOLO PERCHÉ È RICCO'

luiz inacio lula da silva 1

(ANSA) - Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, ha dichiarato di essere "soddisfatto" della decisione del giudice della Corte suprema, Alexandre de Moraes, di bloccare in Brasile il social X, del miliardario sudafricano Elon Musk, per la mancata nomina di un rappresentante legale dell'azienda nel Paese.

"Il sistema giudiziario brasiliano potrebbe aver dato un segnale importante: il mondo non è obbligato a sopportare il vale tutto dell'estrema destra di Musk solo perché è ricco", ha detto Lula a Cnn Brasil. Il capo dello Stato ha poi minimizzato il danno per gli utenti. Secondo lui milioni di persone cercano social con profili simili, che offrono lo stesso servizio di X.

elon musk alexandre de moraes 2

Per Lula, la decisione di Moraes può servire da esempio per altri Paesi che soffrono anch'essi di fake news e di quella che lui considera "l'ingerenza e la militanza politica" del magnate. Il leader progressista si è inoltre detto convinto che la maggior parte della stampa internazionale ha interpretato la messa al bando di X come un'affermazione della sovranità del Brasile, in seguito al mancato rispetto da parte di Musk degli ordini emessi dalla Corte suprema.

alexandre de moraes BE BOP A LULA - MEME BY CARLI

elon musk