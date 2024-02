SCAZZI A TUTTO GAS! - A PARIGI PASSA IL REFERENDUM "ANTI SUV" VOLUTO DALLA SINDACA ANNE HIDALGO, CHE PREVEDE PREZZI PER I PARCHEGGI PUBBLICI AUMENTATI PER LE AUTO CONSIDERATE SUPER INQUINANTI - MA LA LEGGE RISCHIA DI ESSERE UN BOOMERANG PER I POCHI PARIGINI (SOLO IL 5% DEGLI AVENTI DIRITTO) CHE HANNO VOTATO: NEI BOLLETTINI DI VOTO NON C'E' LA PAROLA "SUV" E SI PARLA SOLO DI "VETTURE INDIVIDUALI PESANTI, INGOMBRANTI E INQUINANTI". CON QUESTA DEFINIZIONE GENERICA, C'E' IL RISCHIO CHE…

Estratto dell'articolo di Stefano Montefiori per il “Corriere della Sera”

anne hidalgo

Duecentoventicinque euro per sei ore di parcheggio a Parigi, per alcune categorie di guidatori. Quali? Non è facile individuarle, perché il referendum consultativo «contro i Suv» voluto, organizzato e vinto ieri — con il 54% — tra le polemiche dalla sindaca socialista Anne Hidalgo è pieno di difficoltà e contraddizioni. […] La lotta di Hidalgo contro le auto in città prende di mira un tipo di macchina criticata come anti-ecologica […]

Ma, intanto, i pochissimi parigini che sono andati a votare — 78 mila su 1,3 milioni di aventi diritto, il 5 per cento — si sono espressi su misure che li riguardano solo indirettamente, perché i nuovi prezzi dei parcheggi sono rivolti solo a chi arriva da fuori Parigi. Secondo il consigliere regionale Pierre Liscia, «l’ecologia non c’entra, si tratta solo di fare pagare di più chi arriva dalla banlieue , per riempire le casse del Comune e salvarlo dal fallimento». Poi, manca una definizione univoca di Suv. […] nei bollettini di voto la parola «Suv» è sparita.

Nei seggi ieri si trovavano due schede: «Per» o «Contro» «una tariffa specifica per lo stazionamento di vetture individuali pesanti, ingombranti e inquinanti». La formulazione generica rivela il problema di fondo, e cioè che le nuove tariffe colpiranno non solo alcuni — non tutti — Suv, ma anche normali auto per famiglie. […] i collaboratori di Hidalgo sono stati costretti a combinare parametri diversi come il motore e il peso. Quindi i parcheggi costeranno il triplo (18 euro negli arrondissement dal I all’XI, 12 euro dal XII al XX) «per i non residenti alla guida di un veicolo termico o ibrido ricaricabile sopra 1,6 tonnellate, o di un veicolo elettrico sopra le 2 tonnellate».

L’applicazione di questi criteri dà alcuni risultati curiosi: una Ferrari F8 a benzina non pagherà la tariffa speciale, e non pagherà di più neanche il grosso Suv Peugeot 5008 diesel, molto inquinante ma relativamente leggero (1,51 tonnellate), mentre pagherà il triplo un’auto che Suv non è affatto, la berlina Peugeot 308 ibrida, più piccola e meno inquinante del diesel ma pesante 1,603 tonnellate. […]Le opposizioni accusano la sindaca Hidalgo di demagogia e di referendum farsa, lei parla di «successo della democrazia diretta», il dibattito si sposta ora in consiglio comunale.