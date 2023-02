26 feb 2023 12:36

SCAZZO DO BRAZIL – FOLLIA IN UN SUPERMERCATO DI BRASILIA DOVE UN 36ENNE HA LANCIA UN CARRELLO SULLA TESTA DI UNA DONNA DI 45 ANNI: POCO PRIMA I DUE AVEVANO INIZIATO A LITIGARE MENTRE ERANO IN FILA TRA URLA, GRIDA E SCHIAMAZZI – QUANDO LA RISSA SEMBRAVA PLACATA, L’UOMO HA AGGREDITO LA RIVALE CHE È RIMASTA A TERRA PRIVA DI SENSI…