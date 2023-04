SCAZZO FATALE – A PORDENONE UN UOMO DI 29 ANNI È MORTO ANNEGATO E UNA 24ENNE È RICOVERATA IN OSPEDALE A CAUSA DI UN INCIDENTE STRADALE CHE HA FATTO FINIRE LA LORO AUTO NEL LAGO DELLA BURIDA – LA COPPIA, DI ORIGINI DOMINICANE, STAVA LITIGANDO QUANDO L’UOMO HA PERSO IL CONTROLLO DELLA MACCHINA CHE SI È SCHIANTATA CONTRO IL MARCIPIEDE E POI È FINITA IN ACQUA – UN POLIZIOTTO SI È TUFFATO PER SOCCORRERLI E...

Un 29enne è annegato e una donna, di 24 anni, è ricoverata in ospedale, in ipotermia, assieme al poliziotto che ha cercato di salvarli. È il bilancio di un incidente stradale accaduto all'alba di ieri a Porcia (Pordenone), nel lago della Burida, dove è finita l'auto con i due giovani a bordo.

Secondo quanto ha raccontato la superstite ai soccorritori subito dopo l'incidente, la coppia - di nazionalità dominicana - stava litigando quando il giovane, alla guida, ha perso il controllo finendo contro un marciapiede e poi in acqua. La giovane è uscita dall'abitacolo, il fidanzato è rimasto imprigionato ed è morto annegato.

Il 29enne si chiamava Hector Moises Benzant ed era dominicano, Martina D., 24 anni, la donna che era in auto accanto a lui, ricoverata in ospedale. Come è ricoverato per un principio di ipotermia e ferite alle mani causate dai ripetuti tentativi di estrarre il giovane rimasto imprigionato nell'abitacolo dell'auto, il giovane poliziotto che, per primo, si è lanciato in acqua per cercare disperatamente di salvare la coppia finita nel lago. Il giovane è rimasto in acqua a lungo e si è ferito alle mani. […]

Hector Moises Benzant