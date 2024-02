LO SCAZZO PRENDE "IL VOLO": “MI SONO ROTTO LE SCATOLE, PARLA PER TE” – DUE DEI TRE TENORINI, PIERO BARONE E GIANLUCA GINOBLE, LITITGANO IN DIRETTA IN RADIO – A INNESCARE IL BOTTA E RISPOSTA È STATA LA VOGLIA DI “CAMBIAMENTO” ESPRESSA DA GINOBLE, CHE SI BEAVA PER LA COVER DI "WHO WANTS TO LIVE FOREVER" DEI QUEEN, CHE LI HA UN PO’ SVECCHIATI A SANREMO – UNA FRASE CHE HA SCATENATO BARONE: “SE TU VUOI ESSERE ALTRO, CONTINUA A ESSERE ALTRO…” VIDEO

Tensione tra i componenti de Il Volo. Durante un’intervista radiofonica concessa a Radio Number One c’è stata maretta tra Piero Barone e Gianluca Ginoble (mentre Ignazio Boschetto era assente). Una considerazione di Ginoble sull’essenza del trio ha fatto saltare i nervi al collega. Parlando infatti della serata sanremese delle cover, nella quale il gruppo ha interpretato Who Wants to Live Forever dei Queen, Gianluca ha commentato: “È stato un tocco diverso, perché magari la gente è abituata a vederci in maniera quasi troppo seriosa, in realtà possiamo essere anche altre cose, è bello che la gente abbia apprezzato”.

Barone è quindi intervenuto piuttosto infastidito: “Ora mi son rotto un po’ le scatole, 15 anni ma si può parlare sempre per tutti e 3? Tu vuoi essere altro? Continua a essere altro, non parlare per me" [...] “Non ti arrabbiare, hai capito che ti voglio dire” ha insistito Ginoble, “No perché la gente pensa i ragazzi de Il Volo… ma dormite tutti e 3 insieme?

Min***a” ha sbottato Barone. Più avanti, nel corso dell’intervista, Gianluca è sembrato voler correggere il tiro: “L’essenza de Il Volo non potremo mai cambiarla e non vogliamo cambiarla però da qui inizia un nuovo percorso […]” ha detto a proposito di Capolavoro, il brano con cui hanno gareggiato al Festival.

