Qualche giorno fa Belen Rodriguez, che come svelato da Dagospia è in trattativa per partecipare a Ballando con le Stelle, ha pranzato con sua mamma Veronica e una cara amica in un albergo al centro di Milano. Poco dopo è apparso a sorpresa Fabrizio Corona, la showgirl argentina ha ottimi rapporti con l'ex fidanzato ma non avrebbe gradito la sua intrusione. Il motivo? All'esterno della struttura erano presenti diversi paparazzi, appostati da ore per lei e per Melissa Satta, a pranzo con un amico dopo la rottura con Matteo Berrettini. "Ci mancano solo le foto con te, Fabrizio così mi fai saltare i contratti", avrebbe urlato Belen. Tra i due sarebbe poi tornato il sereno.

VIETATO FAR SESSO PER QUATTRO SETTIMANE, IN ARRIVO LA VERSIONE ITALIANA DEL REALITY "TOO HOT TO HANDLE"

Dieci single vengono portati per quattro settimane in un resort sulla spiaggia per trovare l'amore e vincere 100 mila euro. Per aggiudicarsi il premio finale non possono avere rapporti sessuali, baciarsi e masturbarsi. Il format "Too hot to handle" è famosissimo nel mondo, disponibile dal 2020 sulla piattaforma Netflix. Stando alle nostre informazioni il reality show nei prossimi mesi avrà la sua prima edizione italiana. Concorrenti che sognate soldi e siete pronti all'astinenza, fatevi avanti!

BELVE, FRANCESCA FAGNANI SCATENATA: ARRIVANO ANTONELLA CLERICI E MARCELLA BELLA

Francesca Fagnani scatenata! Il suo Belve tornerà in onda per cinque settimane da martedì 2 aprile, Dagospia può anticipare la presenza tra gli ospiti di due donne di spicco dello showbiz: la conduttrice Antonella Clerici e la cantante Marcella Bella. Fagnani chiederà 'che belva si sente' anche a Fedez, come assicurato dal settimanale Oggi, e ad altri nomi di spicco svelati dal sito Tvblog: Matteo Salvini, Loredana Bertè e Carla Bruni. Il sito Biccy ipotizza la partecipazione degli attori Alessandro Borghi e Giacomo Giorgio.

MEDIASET FARA' LA TALPA: IL PROGRAMMA SARA' PRODOTTO DA FREMANTLE

Forse è la volta buona. Il pubblico richiede da anni il ritorno in video del reality-game "La Talpa", Mediaset ha più volte annunciato l'arrivo di una nuova edizione ma il programma non è mai andato in onda. Stando alle nostre fonti, sarebbe stato fatto un passo avanti: il programma sarà prodotto dalla società di produzione Fremantle (Italia's got Talent, XFactor, The Voice per citare qualche titolo). Un ritorno in onda previsto nella prossima stagione ma, a differenza di quanto circolato, non al posto del Grande Fratello che sarà riconfermato anche nella stagione 2024/2025.

RICORDATE L'OPERAZIONE "MILIONARIO" CON FEDEZ NEL PRESERALE DI LA7? TUTTO SALTATO. IL PROGRAMMA TORNA A MEDIASET

E per restare in tema Fremantle-Mediaset c'è un'altra novità. Ricordate l'operazione "Chi vuol essere milionario?" su La7 con la conduzione di Fedez? Annunciata in pompa magna, mai smentita da Urbano Cairo ma poi finita in panchina per questione di budget. Lo storico titolo condotto da Gerry Scotti farà ritorno a casa, Mediaset potrà decidere quando e come riproporlo sulle sue reti.

RITIRATE FUORI IL GOBBO, TORNA LORELLA LANDI?

Ritirate fuori il gobbo dalle cantine di via Teulada! A Viale Mazzini la voce prende forza: nei prossimi palinsesti estivi (già pieni di sconosciuti) potrebbe spuntare anche Lorella Landi. Lei che si scatenava alla conduzione de "Le Amiche del Sabato" e di vari spin off di "Unomattina" senza mai togliere lo sguardo dal gobbo. Pur essendo lontani da certezze, si starebbe lavorando a un programma con la sua conduzione, un titolo curato dalla direzione Approfondimenti.

LA LEGA VUOLE ANGELA MARIELLA ALLA DIREZIONE APPROFONDIMENTI

Bisognerà attendere le elezioni Europee per capire i nuovi equilibri, la tenuta della Lega e di conseguenza del governo. Il partito di Matteo Salvini avrebbe messo nel mirino una poltrona importante, la Lega vorrebbe "gestire" tutti i talk Rai collocando la "sua" Angela Mariella al posto di Paolo Corsini, attuale direttore degli Approfondimenti.

CAMBI DI AGENZIA PER BARALE, CASALEGNO E BARBIERI

Chi entra e chi esce. Ci risiamo con i soliti cambi di agenzia. Paola Barale, che sognava un posticino all'Isola dei Famosi, ha deciso di affidarsi all'Arcobaleno Tre di Lucio Presta. Eleonoire Casalegno, inviata del reality, ha iniziato una collaborazione con la società Vegastar di Capecchi. Lo chef Bruno Barbieri ha detto addio alla società Realize per passare al concorrente Showreel.

INDOVINELLI

1) La conduttrice usa luci talmente forti e abbaglianti che gli ospiti e tutte le persone che arrivano in studio ricevono prima l'avviso: "Non dovete avvicinarvi troppo le luci speciali sono solo per lei". Di chi si tratta?

2) Ormai è una moda: attori e attrici dirigono per la prima volta i loro film. Uno di questi pur firmando il suo debutto in regia ha pochi meriti, tutta ha fatto l'assistente alla regia. La persona in questione il primo giorno sul set è scoppiata a piangere: non sapeva nemmeno come posizionare le camere. Chi è?

3) La sua carriera è appannata da qualche tempo ma il conduttore ha trovato la chiave giusta. Nei prossimi mesi tornerà sul piccolo schermo con un programma tutto suo. Può contare sulla stima di destra e Vaticano. Di chi stiamo parlando?

