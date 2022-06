20 giu 2022 19:45

UNA SCELTA BIZZARRI - IL COMICO GENOVESE LUCA BIZZARRI È STATO ATTACCATO PER AVER PRESTATO LA SUA VOCE A UN PODCAST DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA: DOPO LA TRAGEDIA ANCHE LUI SI ERA DETTO "INDIGNATO" PERCHÉ NESSUNO AVREBBE PAGATO - EGLE POSSETTI, PRESIDENTE DEL COMITATO RICORDO VITTIME DI PONTE MORANDI: "SIAMO MOLTO DELUSI, LA COERENZA NON È DI QUESTO PAESE". LUI SI È LIMITATO A DIRE CHE LE HA RISPOSTO PRIVATAMENTE…