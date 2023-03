"AVREI POTUTO GUADAGNARE MOLTO DI PIÙ GIOCANDO A CALCIO. LA VERITÀ NON È COSÌ POSITIVA COME LA GENTE PENSA" - IL PRIMO FILM GIRATO IN CAMBIO DI 170 EURO: "ERO NUDO E SUDAVO, E SCIVOLAVO SUL DIVANO A CAUSA DEL MIO SUDORE. ERO SOLO UN PASTICCIO GOCCIOLANTE…"

Damian Oliver, ex giocatore del Crystal Palace, aveva detto addio al calcio per tentare la fortuna come attore e regista porno. Una decisione piena di rimpianti, come ammesso e dichiarato recentemente dall'ex calciatore al Sun.

[…] "se fossi rimasto con loro avrei potuto guadagnare molto di più giocando a calcio. La gente mi diceva: "Stai facendo tutto comunque", perché sapevano che andavo a letto con le ragazze, ero un calciatore, e dicevano: "Faresti meglio a essere pagato per questo". E no, la verità non è così positiva come la gente pensa".

Damian Oliver ha lasciato il calcio dopo aver trascorso una stagione in prigione […] Dopo essere uscito dal carcere […] si è presentata l'opportunità di lavorare in un film pornografico come attore in cambio di circa 170 euro. Il debutto nel porno? "Ero nudo e sudavo, e scivolavo sul divano a causa del mio sudore. Ero solo un pasticcio gocciolante".

