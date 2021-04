29 apr 2021 16:49

CON GLI SCEMI, IL COVID FA FESTA! – MAXI FOCOLAIO A EDOLO, NEL BRESCIANO, DOPO UNA FESTA DI COMPLEANNO IN CASA DI UN BIMBO DI UNA SCUOLA DELL’INFANZIA: NEL PAESE CI SONO 100 POSITIVI E OLTRE 500 PERSONE SONO FINITE IN QUARANTENA DOPO ESSERE ENTRATE IN CONTATTO CON I CONTAGIATI – TRA CHI HA CONTRATTO IL VIRUS CI SONO UNA TRENTINA DI MINORI E…