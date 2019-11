GLI SCEMI DI DESTRA E GLI SCEMI DI SINISTRA – LANGONE: “IL PROFESSOR TALAMINI BISI CON IL SUO IRRAGIONEVOLE POST HA CONSENTITO AL MINISTRO DELL' ISTRUZIONE DI ERGERSI A PALADINO DELLA DEMOCRAZIA, RUOLO CHE PROPRIO NON SI MERITA SICCOME STIAMO PARLANDO DELLO STESSO GRILLINO CHE DEFINÌ BERLUSCONI ‘IETTATORE NANO’” – “INVECE LO SCULTORE MI FA DISPERARE DUE VOLTE, PRIMO PERCHÉ È UN ARTISTA, E SECONDO PERCHÉ…”

1 – LO SCEMO DI DESTRA E QUELLO DI SINISTRA

IL PROFILO FACEBOOK DEL PROFESSORE DI FIORENZUOLA ANTI-SARDINE GIANCARLO TALAMINI BISI

Camillo Langone per “il Giornale”

Poi certo che uno si ritira a vita privata. Ma come fai a imbrancarti, anzi a imbancarti (vista la nuova tendenza ittica della politica), con certi personaggi? Destra o sinistra per me pari non sono ma entrambe, a livello di attivisti e adesso anche di artisti, stanno fornendo esempi oltremodo penosi. Col presente articolo candido al premio «Merluzzo del Mese» il professore piacentino Giancarlo Talamini Bisi e lo scultore napoletano Salvatore Scuotto.

Il primo campione ha scritto su Facebook che renderà la vita un inferno ai propri allievi pescati a manifestare tra le famose Sardine: «Di idioti in classe non ne voglio». Dopo le reazioni il docente ha subito oscurato il suo profilo ma temo che la manovrina non basterà a scongiurare la sospensione minacciata dal ministro Fioramonti.

Il secondo campione ha esposto a Napoli, in una mostra tutta ideologica ossia immigrazionista, una scultura raffigurante Matteo Salvini che spara a due africani su una zattera.

Una cosa che non sta né in cielo né in terra ma che evidentemente sta in acqua, nel mare mediatico mai così pieno di pesci pronti ad abboccare. I due episodi non mi risultano sorprendenti: mi risultano sconfortanti. Possibile che un professore di italiano e latino non immaginasse che la sua uscita avrebbe fatto il gioco degli odiati avversari? «L' italiano non è l' italiano» ha scritto Leonardo Sciascia, «l' italiano è il ragionare».

Col suo irragionevole post contro le Sardine, Talamini Bisi ha consentito al ministro dell' Istruzione di ergersi a paladino della democrazia, ruolo che proprio non si merita siccome stiamo parlando dello stesso grillino che sul solito Facebook definì Berlusconi «iettatore nano». Invece lo scultore mi fa disperare due volte, primo perché è un artista, e agli artisti chiedo gioia estetica e non polemica politica, secondo perché è un bravo artista, e un bravo artista non dovrebbe ricorrere a simili mezzucci.

Salvatore Scuotto assieme ai fratelli ha fondato «La Scarabattola», laboratorio da cui sono usciti alcuni dei più bei presepi napoletani degli ultimi anni. Credevo che fosse semplicemente un pesce rosso (lo seguo, ci siamo scritti), non sapevo fosse un merluzzo. E invece è caduto nella rete dell' esibizionismo gregario e degradante, realizzando un' opera che è il suo suicidio come autore di presepi (altro che «luce dona alle menti / pace infondi nei cuor»: la scultura anti-Salvini è tenebra e guerra).

2 – «SE DIVENTATE SARDINE A SCUOLA SARÀ L'INFERNO» UN CASO IL PROF FILO LEGA

Luca Muleo per il “Corriere della Sera”

«Di idioti in classe non ne voglio. Sardina avvisata....». Giancarlo Talamini, professore di storia e geografia all' Istituto superiore Mattei di Fiorenzuola D' Arda nel piacentino, abbonda con i puntini di sospensione alla fine del suo post su Facebook, che pure non aveva bisogno di sottintesi. «Io sarò presente. Cari studenti, se becco qualcuno di voi alla manifestazione delle "sardine", da martedì cambiate aria: nelle mie materie renderò la vostra vita un inferno. Vedrete il 6 con il binocolo e passerete la prossima estate sui libri».

Più chiaro di così con gli alunni forse non lo era mai stato questo docente anche di italiano e latino, 54enne originario di Torrano di Pontremoli in provincia di Massa Carrara. Riuscendo a mettere tutti d' accordo nel condannare le «minacce» contro la partecipazione al flash mob organizzato per oggi a Fiorenzuola dal movimento nato a Bologna per tallonare la Lega e il suo leader, Matteo Salvini, in città per il tour elettorale emiliano romagnolo in vista delle elezioni regionali.

Sull' onda dell' indignazione generale, il ministero dell' Istruzione ha avviato le verifiche per la sospensione e il ministro Lorenzo Fioramonti (M5S) ha richiamato al rispetto dei principi costituzionali «uno dei fondamenti dell' istituzione scolastica». In serata, con un mail ai giornali, il professore si è scusato «con tutti gli studenti, genitori, colleghi e dirigenti. Chi mi ha conosciuto sa - ha aggiunto - che non sarei mai e poi mai in grado di compiere azioni del genere». Ma ormai era tardi.

Oltre all' istituto Mattei, che ha sottolineato «l' estraneità della scuola», era stato lo stesso Salvini, con la candidata presidente, Lucia Borgonzoni, a prendere le distanze dal professore, che su Facebook compariva con alle spalle lo slogan elettorale leghista «liberiamo l' Emilia-Romagna». «I professori facciano i professori e gli studenti facciano gli studenti, vadano dove vogliono» il commento di Salvini. «Ho avuto professori quasi sempre di sinistra e me li sono tenuti, ma ognuno è libero di andare a fare quello che vuole».

Mentre Borgonzoni ha precisato che l' insegnante «non è un iscritto alla Lega, condanno le sue parole, sono inaccettabili». «La democrazia è un concetto molto meno scontato di quanto si pensi in Italia» la reazione di Mattia Santori, ideatore bolognese delle sardine. Mentre l' Unione degli studenti annuncia l' apertura di uno sportello per denunciare gli abusi.

«Si sono razzista e me ne vanto» recita un volantino tricolore sul sito web di Talamini, dove linka video con inni fascisti o omaggi alla tomba di Mussolini. «A me la retorica nazionalista e fascistoide di Salvini, Meloni e anche di CasaPound piacciono» aveva risposto prima della scomparsa del suo profilo dai social. Dove aveva scritto ancora «ho due motoseghe, un cane, una falce, due accette: credo bastino per darvele sulle vostre teste vuote».

