SCEMO E PIU' SCEMO – A PALERMO UN 36ENNE SI È PRESENTATO A FIRMARE IN COMMISSARIATO A BORDO DI UN’AUTO RUBATA CON DENTRO CARTE DI CREDITO NON SUE, GRIMALDELLI E OGGETTI TRAFUGATI ALCUNI GIORNI: L’UOMO, CHE DA POCO PIÙ DI DUE SETTIMANE ERA STATO SOTTOPOSTO ALLA MISURA CAUTELARE DELL'OBBLIGO DI FIRMA, SI È PRESENTATO DAI POLIZIOTTI CON UNA MACCHINA DIVERSA – UNA CIRCOSTANZA CHE HA INSOSPETTITO GLI AGENTI: SONO BASTATI POCHI CONTROLLI PER SCOPRIRE CHE…

furto di macchina 4

(ANSA) - Va a firmare in commissariato a bordo di un'auto rubata e con dentro carte di credito non sue, grimaldelli e oggetti rubati alcuni giorni prima in un distributore di carburante. Protagonista della vicenda un palermitano di 36 anni, denunciato dalla polizia per ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e indebito utilizzo di carta di credito altrui.

furto di macchina 3

L'indagato da poco più di due settimane era stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla pg e la scorsa sera, si è presentato al commissariato Libertà. I poliziotti che lo hanno visto arrivare in via generale Arimondi con una vettura diversa da quella utilizzata nei giorni precedenti hanno eseguito un controllo.

furto di macchina 2

In pochi minuti è stato accertato che la macchina risultava rubata; dentro la vettura sono stati inoltre trovati una carta di credito non intestata al fermato, diversi attrezzi utilizzati per il furto, due case di pc ed un gruppo di continuità, questi ultimi rubati in un impianto carburanti.

furto di macchina 1