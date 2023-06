SCENARI DA UN TESTAMENTO - ALCUNI IPOTIZZANO CHE BANCA MEDIOLANUM POSSA “SGANCIARSI” DA FININVEST PER AVVICINARSI AI TRE FIGLI PIÙ GIOVANI DI BERLUSCONI LASCIANDO CAMPO LIBERO A MARINA E PIER SILVIO SU MONDADORI E MFE-MEDIASET - OGGI È MEDIOLANUM (6,2 MILIARDI DI CAPITALIZZAZIONE) LA GALLINA DALLE UOVA D’ORO E NON SOLO PER LE CEDOLE: IL 30% DI FININVEST È IN BILANCIO A 116 MILIONI MA VALE 1,85 MILIARDI E DUNQUE LA PLUSVALENZA POTENZIALE È ENORME - MEDIASET CON I SUOI 1,75 MILIARDI DI CAPITALIZZAZIONE (IL VALORE IN BORSA DEL 100% DEL CAPITALE) È LONTANA ANNI LUCE DAI TEMPI D’ORO…

Estratto dell’articolo di Mario Gerevini per il “Corriere della Sera”

ELEONORA BARBARA LUIGI MARINA PIER SILVIO PAOLO BERLUSCONI AL FUNERALE DI SILVIO BERLUSCONI

E adesso al lavoro, direbbe Silvio Berlusconi. […] le ultime volontà del fondatore […] è la sintesi di due parole: continuità e compattezza. […] Tradotto e trasferito sul piano della governance societaria vuol dire che uno spezzatino del Biscione è assai improbabile.

Dunque l’idea che Banca Mediolanum possa «sganciarsi» da mamma Fininvest per avvicinarsi ai tre figli più giovani lasciando campo libero a Marina e Pier Silvio su Mondadori e Mfe-Mediaset, è un’ipotesi che circola ma - secondo fonti convergenti - corre nel vuoto.

eleonora barbara luigi marina pier silvio paolo berlusconi

È evidente che questi sono i giorni delle congetture anche suggestive. Per esempio c’è chi afferma che le fideiussioni di Berlusconi sui debiti di Forza Italia (92 milioni) sarebbero garantite da patrimonio personale e sarebbero materia di testamento. I fatti concreti, però, li leggerà solo il notaio, dando per scontato ciò che ancora non lo è al 100%, e cioè l’esistenza di un testamento. Tempi brevi I tempi potrebbero essere brevi, il notaio dovrebbe essere Arrigo Roveda di Milano.

barbara luigi marina berlusconi marta fascina

[…] Tempi ravvicinati perché l’assemblea Fininvest per bilancio e nomine è alle porte (29 giugno) e poi perché il gruppo ha aziende quotate in Borsa e la speculazione prospera se gli argini informativi si abbassano. Si è intanto fermata la corsa dei titoli Mfe-Mediaset che ieri hanno chiuso in calo (-2,82% per Mfe A e -2,45% per Mfe B), dopo la volata delle ultime sedute (+25% per le azioni di tipo A e +16% per quelle di tipo B, che hanno più peso come diritti di voto e sono meno volatili).

LA FAMIGLIA BERLUSCONI SU CHI MARINA PIERSILVIO ELEONORA LUIGI SENZA BARBARA

La speculazione sui titoli ruotava sul futuro controllo di Fininvest che, come ormai è noto, sarà chiarito solo all’apertura del testamento. […] Resta il fatto che oggi Mfe con i suoi 1,75 miliardi di capitalizzazione (cioè il valore in Borsa del 100% del capitale) è lontana anni luce dall’essere quel treno ad alta velocità e ricchi dividendi che trainava tutto il gruppo. Il top lo raggiunse nel 1999 con 18 miliardi di capitalizzazione.

Oggi è Mediolanum (6,2 miliardi di capitalizzazione) la gallina dalle uova d’oro e non solo per le cedole: il 30% di Fininvest è in bilancio a 116 milioni ma vale 1,85 miliardi e dunque la plusvalenza potenziale è enorme. […]

eleonora barbara luigi marina pier silvio berlusconi funerali silvio berlusconi