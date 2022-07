SCENARIO APOCALITTICO SULLA A21 DOVE DUE TIR SI SONO SCONTRATI ALL’ALTEZZA DEL CASELLO DI CASTEGGIO, IN PROVINCIA DI PAVIA: DOPO DIVERSE ESPLOSIONE, LE FIAMME HANNO AVVOLTO I MEZZI SPRIGIONANDO UNA COLONNA DI FUMO VISIBILE A CHILOMETRI DI DISTANZA. LA STRADA È STATA CHIUSA. IL BILANCIO È DI TRE FERITI…

Stefano Zanette per www.ilgiorno.it

incidente a21 3

La colonna di fumo nero era visibile a parecchi chilometri di distanza, fin da Pavia. Dalle 17.21 è stata chiusa l'autostrada A21 Torino-Piacenza-Brescia dal casello di Voghera in direzione Piacenza, per un incidente che ha coinvolto più di un mezzo pesante. In particolare l'incidente con incendio è successo al chilometro 110, nel territorio di Lungavilla, tra Voghera e Casteggio. L'allarme alla centrale operativa Areu è scattato poco dopo le 17 e sul posto è stato inviato l'elicottero fatto alzare in volo da Milano, tre ambulanze da Voghera, Casteggio e Pavia e l'auto medica da Pavia.

Le conseguenze per le 3 persone soccorse sembrano al momento non gravi: poco prima delle 18.30 i mezzi di soccorso di Areu erano in rientro con codici verdi. Oltre alla Polstrada di Alessandria, competente per la tratta autostradale, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pavia, per l'incendio divampato sui mezzi pesanti coinvolti nell'incidente.

incidente a21 2

Le prime immagini diramate su canali social per informazioni sul traffico da parte di automobilisti in transito mostravano fiamme e fumo, con camion sventrati e carichi a fuoco dispersi per la carreggiata autostradale. Gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente sono ancora in corso.

incidente a21 1