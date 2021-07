9 lug 2021 13:36

SCENDONO IN CAMPO I POTERI FORTI: URSULA VON DER LEYEN TIFERA' PER L'ITALIA! - LO HA DETTO IL PORTAVOCE DELLA COMMISSIONE EUROPEA: "IL CUORE DELLA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE E' CON LA SQUADRA AZZURRA" - E VORREI VEDERE: A BRUXELLES CHI HA IL CORAGGIO DI TIFARE PER QUEI PUZZONI DI INGLESI CHE SONO USCITI DALL'UE? - CHISSA' SE E' UN PIZZINO ALL'UEFA. DELLA SERIE: NON FATE GLI STRONZI CON GLI AIUTI ARBITRALI... - CHARLES MICHEL: "SIAMO CON FORZA PER L'ITALIA"