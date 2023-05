SCENE DA UN DISASTRO - IN EMILIA ROMAGNA MEDICINALI E VIVERI VENGONO PORTATI IN CANOA ALLE PERSONE BLOCCATE IN CASA: NELLE IMMAGINI GIRATE DA UN DRONE A LUGO, DOVE LA SITUAZIONE È SEMPRE EMERGENZIALE, SI VEDONO LE PERSONE SUI BALCONI CON LE CORDE CHE TENTANO DI AFFERRARE LE BUSTE, MA… VIDEO

Da www.lastampa.it

viveri consegnati in canoa in emilia romagna 3

Con le canoe vengono portati viveri e medicinali alle persone bloccate in casa. Nelle immagini girate dal drone ecco quello che sta accadendo nel tardo pomeriggio a Lugo, dove la situazione è sempre emergenziale. Dai balconi si provano a effettuare dei recuperi con l'ausilio di corde, ma non sempre l'operazione riesce al primo colpo. E quindi bisogna inventarsi metodi alternativi.

viveri consegnati in canoa in emilia romagna 8 viveri consegnati in canoa in emilia romagna 4 viveri consegnati in canoa in emilia romagna 7 viveri consegnati in canoa in emilia romagna 1 viveri consegnati in canoa in emilia romagna 6 viveri consegnati in canoa in emilia romagna 5 viveri consegnati in canoa in emilia romagna 2