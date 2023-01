SCENE DA UN MATRIMONIO FINITO! A PALERMO UN MARITO CORNUTO TAPPEZZA UNA VIA DELLA CITTA’ DI MANIFESTI CON LA FOTO DELLA EX E DEI PRESUNTI AMANTI - IL POSTER SEMBRAVA CHIARAMENTE FIRMATO DAL MARITO ABBANDONATO, VISTO CHE È ANCHE LUI IMMORTALATO NEL TABELLONE DELLA GOGNA PUBBLICA…

Estratto da palermolive.it

il manifesto della moglie e degli amanti a palermo

Questa mattina, Palermo si è svegliata con decine di manifesti apparsi in centro con scritto: “Gli amanti della mia ex moglie”. No, non è il titolo di un film né di uno spettacolo tragi-comico. Sono volti di uomini, una decina in totale, con tanto di nome e cognome, messi alla gogna per essere stati i presunti amanti di una donna. A riprodurre i manifesti sarebbe stato il marito, che ha dunque preferito pubblicamente darsi del “cornuto” pur di vendicarsi.

I manifesti degli amanti in città

Per alcuni si tratterà semplicemente di una bravata, altri rideranno ancora vedendo quelle facce che conosceranno o avranno magari intravisto da qualche parte. Sembra di poterne sentire già l’eco: “Tale a chiddu”, “Ma chistu è u l’amicu/figghiu/cucinu di…”. Per non parlare poi dei commenti che riserveranno alla donna. Quelli è meglio non citarli.

(...)