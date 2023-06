SCENE DA UN PATRIMONIO – LA MOGLIE DI KEVIN COSTNER NON CI PENSA PROPRIO A MOLLARE IL VILLONE CHE DIVIDEVA CON L'ORMAI EX MARITO: DOPO AVER ANNUNCIATO IL DIVORZIO, CHRISTINE BAUGMARTER AVEVA 30 GIORNI DI TEMPO PER ABBANDONARE LA DIMORA DELL’ATTORE, MA I TERMINI SONO SCADUTI E LEI NON HA INIZIATO IL TRASLOCO – PARE CHE LA DONNA NON ABBIA INTENZIONE DI ANDARSENE SE COSTNER NON SGANCERÀ UNA BELLA CIFRA...

Kevin Costner, dopo aver annunciato il divorzio da Christine Baugmarter con un comunicato diffuso dal suo portavoce, ha presentato un documento al tribunale per fare in modo che l'ormai ex moglie lasci la sua casa di proprietà in California, a Carpinteria. La Baugmarter aveva un periodo di 30 giorni, partito dal 1 maggio, per lasciare la casa di proprietà dell'ex marito secondo i termini del loro accordo prematrimoniale, ma ad oggi, secondo quando si legge su TMZ, non sarebbe ancora andata via.

[…] Il motivo, si legge sul tabloid americano, sarebbe da ricercare in diverse richieste finanziarie fatte all'ex marito, non ancora accettate. Costner però, secondo i nuovi documenti depositati ieri in tribunale, avrebbe deciso di andarle incontro purché lasci la sua casa. Ha affermato che le avrebbe già dato 1,45 milioni di dollari per trovare un nuovo posto in cui vivere.

TMZ racconta che l'attore, pur di far andare via da casa l'ex moglie, abbia deciso di sborsare circa 1,45 milioni di dollari per permetterle di trovare un posto che sia di suo gradimento. I documenti, si legge, rivelano inoltre che sarebbe disposto a contribuire anche agli obblighi di mantenimento dei figli con 30 mila dollari al mese, più ai costi di trasloco, cifra che si aggirerebbe intorno ai 10 mila dollari.

