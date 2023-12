6 dic 2023 19:01

SCENEGGIATE DA UN PATRIMONIO - GIANGUIDO BAZZONI, EX CONSIGLIERE REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA, CON UN PASSATO IN FORZA ITALIA (MA NON PIU' ISCRITTO AL PARTITO), È ACCUSATO DI AVER FALSIFICATO IL TESTAMENTO DI UN SUO AMICO MILIONARIO - LUI NEGA LE ACCUSE, MA QUANDO IL DOCUMENTO OLOGRAFO FU APERTO LA FIGLIA DEL DEFUNTO NOTO' MOLTE STRANEZZE: A BAZZONI ERA STATO LASCIATO UN PODERE E LA METÀ DEL PATRIMONIO, CHE NON HA ACCETTATO. DOPO UN'ANALISI GRAFOLOGICA È RISULTATO CHE...