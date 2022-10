SCHERZA CON I FANTI, MA LASCIA STARE “BIBI SANTI” – LA PORNOSTAR BARBARA BOSCALI, FIDANZATA DEL TRAPPER SIMBA LA RUE, IN PASSATO AVEVA AVUTO “LEGAMI” CON ALTRI MEMBRI DELLE DUE GANG RIVALI. STANCA DELLE "UMILIAZIONI", HA ORGANIZZATO LA TRAPPOLA IN CUI IL COMPAGNO È RIMASTO FERITO - LO SCONTRO TRA I GRUPPI È NATO NEL 2011, MA DOPO GLI ARRESTI DELL’ALTRO GIORNO SEMBRA DESTINATO A FINIRE – AL VIA OGGI LA NUOVA TORNATA DI INTERROGATORI, MENTRE “BABY GANG” FA LA VITTIMA E RACCOGLIE LA SOLIDARIETÀ DEI FAN AL GRIDO DI...

Andrea Galli per il “Corriere della Sera - Edizione Milano”

L'ultima volta, dopo i 9 arresti di fine luglio, negli interrogatori il gip Guido Salvini aveva trovato da subito la piena collaborazione - con le ammissioni dell'unica ragazza, Sara Ben Salha - però poi incontrando, nei restanti indagati, un progressivo rallentamento fra silenzi, bugie, reticenze.

Difficile prevedere l'esito di questa nuova tornata di interrogatori (al via oggi) che includerà 16 persone dovendo sommare agli 11 accusati della gambizzazione il 3 luglio di due senegalesi in corso Como, i 5 ritenuti responsabili dell'accoltellamento di «Simba la Rue» nel paese di Treviolo, in provincia di Bergamo: interessanti saranno le strategie difensive laddove, per esempio, se magari volte a ottenere una pena alternativa al carcere come il trasferimento in comunità, vista la saga agostana dell'uscita di cella del medesimo «Simba la Rue», in precedenza arrestato anche per il tentato sequestro di «Baby Touché» (i cui «soldati» sarebbero stati i responsabili di quell'accoltellamento).

Il parere negativo del gip riguardo all'ipotesi della comunità aveva del resto avuto ampia «dimostrazione» dal fatto che, posizionato poi in una struttura, il 20enne nato in Tunisia e residente nel Comasco, ha iniziato ad aggirare i divieti incontrando dei sodali e telefonando (con la complicità di una suora) alla ex, quella Barbara Boscali ugualmente catturata. Abbiamo scritto e x in quanto lei l'ha tradito consegnandolo ai nemici.

La donna, pornostar, ha avuto in passato legami con altri delle due gang al centro della faida, gang una imperniata su «Simba la Rue» e «Baby Gang», l'altra su «Baby Touché»; lo scontro, nato nel corso del 2011, forse potrebbe adesso essere destinato a spegnersi, essendo state, le bande, sostanzialmente decapitate da carabinieri e polizia. C'è «attesa» sulle azioni davanti al giudice di «Baby Gang», i cui numerosi fan, venerdì, nell'apprendere la notizia dell'arresto, hanno registrato sentimenti di condanna.

Ma condanna di carabinieri e poliziotti e non certamente del 21enne. Il quale ha «esordito» a 11 anni (imbrattando con una bomboletta un palazzo), e che presto è precipitato nella spirale di reati: droga, rapine, aggressioni. Più e più volte lui, ossessivo nel dedicare post sui canali social agli «sbirri infami» ricordandoci che guadagna un sacco di soldi («Il vostro stipendio lo mangio a pranzo»), ha voluto comunicare che, in sostanza, ormai lo si è eletto a vittima sacrificale: «Io ho colpa di ogni cosa che succede».

