UNO SCHIAFFONE TIRA L’ALTRO – DOPPIO SMACCO DI RE CARLO AL PRINCIPE HARRY: PRIMA SI RIFIUTA DI INCONTRARLO PERCHÉ HA L’AGENDA TROPPO PIENA E, DUE ORE DOPO, COMUNICA DI AVER NOMINATO WILLIAM COME COLONNELLO IN CAPO DELL'AERONAUTICA MILITARE, STESSO REGGIMENTO IN CUI LAVORÒ HARRY IN AFGHANISTAN – UN TEMPISMO PERFETTO CHE HA SCATENATO LE SVELENATE DEGLI ESPERTI REALI: “È UN AFFRONTO…”

Estratto dell'articolo di Veronica Cursi per www.ilmessaggero.it

re carlo 2

Non solo ha deciso di non incontrare suo figlio Harry - arrivato ieri a Londra per il decimo anniversario degli Invictus Game che si terrà oggi 8 maggio - giustificandosi dietro ad «un'agenda fitta di impegni». Ma ora da Re Carlo arriva un altro smacco per il duca di Sussex. Ieri è stato infatti annunciato che William sarà nominato colonnello in capo dell'aeronautica militare. Titolo che si era sempre pensato avrebbe assunto Harry, alla guida del reggimento con cui era stato in tournée in Afghanistan fino al 2014.

principe harry a londra per gli invictus games 1 1

L'annuncio che il re avrebbe ceduto il ruolo che ha ricoperto per 31 anni al figlio maggiore è arrivato appena due ore dopo che lo stesso sovrano ha dichiarato di essere troppo occupato per vedere il figlio più giovane. Decisione che sarà ampiamente percepita come un affronto.

re carlo 1

Un portavoce di Harry ha confermato: «In risposta alle numerose domande e alle continue speculazioni sul fatto se il Duca incontrerà o meno suo padre mentre si trova nel Regno Unito questa settimana, sfortunatamente non sarà possibile a causa della decisione di Sua Maestà». Pronta la risposta di Harry: «Il Duca ovviamente è a conoscenza dell'agenda degli impegni di suo padre e di varie altre priorità e spera di vederlo presto».

principe harry a londra per gli invictus games 1 2

Harry ieri è stato alla Honorable Artillery Company di Londra ed è apparso sul palco. Suo padre era proprio in fondo alla strada a Clarence House prima di tenere un'udienza a Buckingham Palace con il Primo Ministro delle Fiji, Sitiveni Rabuka. Invece di incontrare il padre, ieri sera il Duca si è goduto una cena con il finanziere cittadino Guy Monson.

principe harry a londra per gli invictus games 1 3

«Questo, qualunque sia la logistica, sarà ampiamente percepito come un affronto», ha detto al MailOnline l'esperto reale Richard Fitzwilliams. […]

principe harry meghan markle 5 principe harry re carlo carlo e harry barba re carlo iii principe harry a londra per gli invictus games 1 4 principe harry lascia londra re carlo