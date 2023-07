2 lug 2023 19:00

LO SCHIAVISMO "RIPULITO" CON ACQUA DI COLONIA - IL RE D’OLANDA CHIEDE SCUSA ALLE EX COLONIE NEI CARAIBI IN SUDAMERICA, IN SUDAFRICA E IN INDONESIA, IN OCCASIONE DEL OCCASIONE DEL 160ESIMO ANNIVERSARIO DELL’ABOLIZIONE DELLA SCHIAVITÙ NELL’IMPERO: “FU UN CRIMINE DEVASTANTE CONTRO L’UMANITÀ” - TRA IL 1675 E IL 1770 GLI ORANGE-NASSAU, LA FAMIGLIA DA CUI GUGLIELMO ALESSANDRO DISCENDE, HA GUADAGNATO 600 MILIONI DI DOLLARI DAL COMMERCIO DI ESSERI UMANI...