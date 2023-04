19 apr 2023 15:23

SCHIZOFRENIA CINESE: DA UN LATO DICE DI SOSTENERE GLI “SFORZI EUROPEI” PER LA PACE IN UCRAINA, DALL’ALTRO CONTINUA A VOLER FAR SAPERE A TUTTI CHE È IN OTTIMI RAPPORTI CON LA RUSSIA – IL PORTAVOCE DEL MINISTERO DEGLI ESTERI DI PECHINO, WANG WENBIN, APRE AI NEGOZIATI LANCIATI DA MACRON. NELLE STESSE ORE, IL MINISTRO DELLA DIFESA, LI SHANGFU, DI RITORNO DAL VIAGGIO A MOSCA, ANNUNCIA: “RUSSIA E CINA CONTINUERANNO A SOSTENERSI A VICENDA”