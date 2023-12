17 dic 2023 10:40

SCHMIDT VA FUORTES! IL DIRETTORE USCENTE DEGLI UFFIZI TEME DI FINIRE COME L'EX AD DELLA RAI E QUINDI NON SOLTANTO SI PRECIPITA A CAPODIMONTE, PUR SAPENDO CHE TRA POCHI GIORNI SARA' CANDIDATO A SINDACO DELLA DESTRA A FIRENZE, MA NON VUOLE NEANCHE METTERSI IN ASPETTATIVA! UN DIRETTORE DI MUSEO STATALE IN CARICA CHE FA CAMPAGNA ELETTORALE E' UN NUOVO PRIMATO MONDIALE DI "IO SO' GIORGIA"...