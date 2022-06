1 giu 2022 19:44

SCHOLZ MEJO DE' DRAGHI: NON ABBASSA SOLO LA TEMPERATURA DEI CONDIZIONATORI, TOGLIE "ENERGIA" ALLE PISCINE - A BERLINO LE PISCINE COMUNALI SARANNO DI DUE GRADI PIÙ FREDDE RISPETTO ALLE SCORSE ESTATI - IL PORTAVOCE DELL'OPERATORE STATALE HA AFFERMATO CHE NON SI TRATTA DI UNA MISURA PER RIDURRE I COSTI, MA UNA DICHIARAZIONE POLITICA "PER DARE UN CONTRIBUTO ALLA…"