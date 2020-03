SCIACALLI DI POLIZIA – OTTO AGENTI DELLA CONTEA DI LOS ANGELES HANNO CONDIVISO E DIFFUSO FOTO MACABRE DELLA MORTE DI KOBE BRYANT E DELLA FIGLIA. ORA SONO INDAGATI E RISCHIANO UN’INCHIESTA DISCIPLINARE - LO SCERIFFO SI È DETTO “DEVASTATO” PER LA VICENDA CHE STA CAUSANDO ALTRA SOFFERENZA ALLA VEDOVA VANESSA E AGLI ALTRI FAMILIARI - C’ERANO DUE GRUPPI DI PERSONE AUTORIZZATE A FARE FOTO, MA ALCUNI COLLABORATORI HANNO…

Da www.repubblica.it

Kobe Bryant. la scena dell'incidente

Otto poliziotti della contea di Los Angeles sono indagati e rischiano un'inchiesta disciplinare per aver condiviso e diffuso foto macabre prese sulla scena dell'incidente d'elicottero in cui sono morti tra gli altri Kobe Bryant e una figlia di 13 anni. Lo sceriffo della contea della metropoli californiana, Alex Villanueva, si è detto "devastato e con il cuore infranto" per la violazione della privacy delle vittime e ha assicurato che gli agenti, dopo aver ammesso le loro responsabilità, su suo ordine hanno cancellato le immagini dai cellulari.

Kobe Bryant. l'elicottero tra le nuvole

La vicenda, denunciata per primo dal Los Angeles Times, sta causando ulteriori sofferenze alla vedova della leggenda dell'Nba, Vanessa, e a tutti i familiari delle vittime dell'incidente del 26 gennaio. Gli avvocati delle famiglie delle vittime hanno chiesto punizioni esemplari e l'indagine interna sugli otto agenti potrebbe portare a pesanti misure disciplinari, come ha anticipato lo stesso sceriffo Villanueva.

vanessa bryant e gianna

Kobe Bryant. la scena dell'incidente

Lo sceriffo ha spiegato che sul luogo del disastro aereo, nelle alture di Calabasas, c'erano solo due gruppi di persone autorizzati a scattare foto, lo staff dell'ufficio del medico legale e gli investigatori del National Transportation Safety Board. Alcuni suoi collaboratori, però, hanno scattato diverse foto inviandole poi ad altrettante persone interne ed esterne al dipartimento. Un tirocinante vicesceriffo avrebbe mostrato ad una donna le terribili immagini dei resti in un bar e un barista che ha notato la scena ha presentato una denuncia online al Dipartimento dello sceriffo.

kobe bryant da jimmy kimmel il luogo dello schianto dell'elicottero di kobe bryant 2 il luogo dello schianto dell'elicottero di kobe bryant 5 il luogo dello schianto dell'elicottero di kobe bryant 6 il luogo dello schianto dell'elicottero di kobe bryant 7 omaggio ai grammy per kobe bryant 1 il luogo dello schianto dell'elicottero di kobe bryant 1 le lacrime di lebron james per kobe bryant 8 il luogo dello schianto dell'elicottero di kobe bryant 3 le lacrime di lebron james per kobe bryant 6 le lacrime di lebron james per kobe bryant 7 kobe bryant e la figlia gianna 1