SCIAGURATO CHI FINISCE NEL TRITACARNE DELLA GIUSTIZIA ITALIANA – L’ODISSEA DI UNA INNOCENTE CASALINGA 52ENNE SALENTINA, CHE DA QUATTRO ANNI STA AFFRONTANDO UN PROCESSO PER UN REATO CHE NON HA MAI COMPIUTO – LA DONNA È ACCUSATA DI AVERE UTILIZZATO LA SUA SIM IN UN IPHONE RUBATO: LA PROCURA DI LECCE HA INDICATO IL CODICE “IMEI” DEL CELLULARE FREGATO (OSSIA IL CODICE NUMERICO CHE IDENTIFICA UN DISPOSITIVO MOBILE), SOSTITUENDO PER ERRORE L’ULTIMA CIFRA E COINVOLGENDO LA DONNA...