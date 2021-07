SCIAGURE D'ITALIA: I BANCHI A ROTELLE - DOPO CHE IL MATERIALE ACQUISTATO DALL'EX COMMISSARIO ARCURI SI È RIVELATO INADATTO (E FORSE ANCHE STRAPAGATO, VISTO CHE LA CORTE DEI CONTI STA INDAGANDO), LA SCUOLA DOVRA' COMPRARE ALTRI 50 MILA BANCHI MONOPOSTO (MA STAVOLTA SENZA ROTELLE) - FRA POCO PIÙ DI UN MESE DOVREBBERO RIAPRIRE LE CLASSI, MA 450 ISTITUTI NON SONO ATTREZZATI...

Nelle scuole italiane mancano ancora banchi e sedie per gli studenti e il ministero si appresta a comprarne circa 50mila. Si tratta di scrivanie monoposto, con le rispettive sedute, che andranno a sostituire le forniture non conformi agli standard di qualità che erano state acquistate lo scorso anno con il bando Arcuri, che aveva previsto la consegna di 2,1 milioni di scrivanie monoposto e 434mila sedute con le rotelle. Un acquisto sul quale sta facendo chiarezza la Corte di conti, per stabilire se sia configurabile un danno erariale.

IL FASCICOLO

I magistrati contabili, infatti, hanno aperto un fascicolo mesi fa, dopo una segnalazione arrivata dall'Anac, nella quale non venivano ipotizzati reati, ma si concludeva che il costo dei banchi fosse stato troppo alto.

Sull'acquisto e sull'iter seguito per portarlo a termine si erano scatenate da subito molte polemiche, accresciute poi dalla difficoltà delle aziende a consegnare nei tempi previsti. Il primo dubbio era stato quello sui prezzi, con la segnalazione fatta dall'Autorità anticorruzione alla Corte dei conti: «L'affidamento delle forniture di banchi e sedute tradizionali - scriveva l'Anac nella delibera trasmessa alla magistratura contabile - sembrerebbe essere avvenuta a un prezzo in media superiore a quello stimato».

Il secondo problema si è palesato più avanti: una volta consegnato il materiale, molti banchi si sono rivelati praticamente inutilizzabili e sono in larga parte rimasti nei magazzini.

IL DECRETO

La Corte dei conti sta facendo accertamenti, ma l'inchiesta rischia di finire in un nulla di fatto. In questo caso, infatti, potrebbe essere configurabile la colpa grave per il danno erariale alle casse dello Stato.

Ma con il Dl semplificazioni varato dal governo Conte ha di fatto disinnescato la colpa grave per un anno, in relazione agli acquisti e alle spese autorizzate nel periodo dell'emergenza sanitaria. Una decisione presa per combattere il timore dei funzionari pubblici di incorrere in responsabilità erariale per errori non connotati da un preciso disegno di arrecare un predeterminato danno all'Amministrazione. Per procedere, quindi, sarebbe necessario provare il dolo.

LE REGIONI

Adesso, però, con il nuovo anno scolastico alle porte, si deve correre ai ripari. Come scrive il Sole 24 ore, la carenza di banchi interessa 450 scuole, divise in otto regioni: Lazio, Piemonte, Sardegna, Liguria, Abruzzo, Calabria, Veneto e Trentino-Alto Adige. Il 50% delle richieste arriva dal Lazio.

I fondi per questa nuova fornitura, 6 milioni di euro, sono stati stanziati attraverso il Decreto Sostegni bis e saranno gestiti dal ministero dell'Istruzione. Questa volta non ci sarà un bando: gli istituti scolastici potranno acquistare direttamente i banchi attraverso il portale e gli strumenti di Consip.

Prima di redigere le linee guida per l'acquisto dei materiali, inoltre, la struttura commissariale, insieme a Consip e al Ministero, si è confrontata con l'associazione delle imprese produttrici. L'obiettivo è terminare lavori e consegne entro settembre.

