6 mar 2021 17:28

SCIAMANO DE DIOS - GUARDATELO ORA JAKE ANGELI, L'ASSALTATORE DEL CONGRESSO AMERICANO CHE CHIEDE SCUSA PIAGNUCOLANDO: "VOLEVO SOLO RIPORTARE DIO IN SENATO E CANTARE UNA CANZONE, CREANDO BUONE VIBRAZIONI IN UN LUOGO SACRO" - ADESSO RISCHIA UNA CONDANNA SEVERA: "SIATE PAZIENTI CON LA GENTE COME ME, SONO UNA PERSONA PACIFICA, NON ERA UN ATTACCO AL PAESE…" (A SCIAMA', RACCONTACENE UN'ALTRA)