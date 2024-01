30 gen 2024 08:00

LA SCIENZA ENTRA IN UNA NUOVA ERA: EFFETTUATO IL PRIMO IMPIANTO DI NEURALINK IN UN ESSERE UMANO - ELON MUSK SU X HA AFFERMATO CHE IL PAZIENTE SI STA "RIPRENDENDO BENE. I RISULTATI INIZIALI MOSTRANO UN PROMETTENTE RILEVAMENTO DEI PICCHI DI NEURONI" - GLI IMPIANTI DI NEURALINK HANNO COME OBIETTIVO QUELLO DI RIVOLUZIONARE IL CERVELLO TRAMITE CHIP IN GRADO DI AIUTARE CHI HA PROBLEMI NEUROLOGICI E LESIONI TRAUMATICHE LEGGENDO LE ONDE CELEBRARLI.