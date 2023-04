LA SCIENZA HA CREATO LA SUA "DANZA DELLA PIOGGIA" - GLI STATI UNITI STANZIANO 2,4 MILIONI DI DOLLARI PER IL "CLOUD SEEDING", UN METODO DI MODIFICA DEL CLIMA PER CERCARE DI AUMENTARE LE PRECIPITAZIONI, PER FAR FRONTE ALLA SICCITÀ CHE STA COLPENDO IL FIUME COLORADO - "L'INSEMINAZIONE" DELLE NUVOLE, CONSISTE NELL'USO DI CANNONI CHE SPARANO CRISTALLI DI IODURO D'ARGENTO, ATTIRANDO L'UMIDITÀ SULLE PARTICELLE CHE CADONO SOTTO FORMA DI NEVE E PIOGGIA...

Estratto dell'articolo di Francesco Semprini per “la Stampa”

fiume colorado siccita 3

Gli stregoni della pioggia accorrono in aiuto del fiume Colorado. […] Si tratta bensì di guru della scienza che […] intervengono per conto del governo federale creando pioggia artificiale. Il Bureau of Reclamation, l'ente che si occupa della gestione dell'acqua negli Stati Uniti, si è alleato con Utah, Colorado e Wyoming, per «inseminare» le nuvole e aumentare la quantità di pioggia. Il tutto con una sovvenzione di 2,4 milioni di dollari volta a finanziare il «cloud seeding», un metodo di modifica del clima che utilizza aerei e cannoni a terra per sparare cristalli di ioduro d'argento nelle nuvole, attirando l'umidità sulle particelle che cadono sotto forma di neve e pioggia aggiuntive.

cloud seeding. 6

[…] «Questo denaro è benedetto, dobbiamo solo capire come utilizzarlo per massimizzarne i vantaggi», spiega Andrew Rickert, che coordina il programma di inseminazione delle nuvole per il Colorado Water Conservation Board. […]

In realtà il ricorso agli «stregoni della pioggia» non è una novità. Nell'Upper Colorado River Basin, Utah e Colorado inseminano nuvole da decenni. Il Wyoming ha quasi un decennio di esperienza e il New Mexico ha recentemente iniziato ad approvare i permessi per la inseminazione nella parte orientale dello Stato, caratterizzata da climi più caldi. Colorado, Utah e Wyoming spendono ciascuno tra 1 milione e 1,5 milioni all'anno in questo senso, mentre le autorità statali di Salt Lake City hanno da poco deciso di ampliare i propri investimenti nei programmi di «cloud seeding» nel bilancio statale del prossimo anno, stanziando oltre 14 milioni di dollari.

cloud seeding. 5

Numerosi studi indicano che l'inseminazione delle nuvole può aggiungere dal 5% al 15% in più di precipitazioni dalle nuvole temporalesche. […] La prolungata siccità che sta colpendo gli Stati occidentali e sud-occidentali, col conseguente prosciugamento dei bacini idrici e del fiume Colorado ha assunto dimensioni drammatiche tali da costringere l'amministrazione di Joe Biden a intervenire per prevenire l'irrimediabile problema noto come «deadpool».

cloud seeding. 3

Si tratta del punto in cui un bacino non ha più abbastanza acqua per scorrere a valle della sua diga, impedendo così il funzionamento delle turbine della diga. Dopo mesi di infruttuose trattative tra gli Stati che dipendono dal fiume il governo federale ha proposto di mettere da parte i precedenti legali e salvare ciò che resta del fiume tagliando uniformemente le assegnazioni idriche, riducendo l'acqua erogata in California, Arizona e Nevada di ben un quarto.

cloud seeding. 7

L'uso eccessivo di acqua e una siccità che si trascina da 23 anni, aggravata dal cambiamento climatico, hanno minacciato di provocare danni in tutto l'ovest. Il Colorado fornisce acqua potabile a 40 milioni di americani e a due Stati del Messico e irriga terreni agricoli per oltre 22 mila km quadrati. L'elettricità generata dalle dighe sui due bacini idrici principali del fiume, il lago Mead e il lago Powell, sostiene i consumi di milioni di case e aziende. Ma le portate del fiume sono diminuite di un terzo rispetto alle medie storiche, innescando conseguenze sui flussi idrici che rischiano di portare alla catastrofe ambientale.

