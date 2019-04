LO SCIPPATORE DI IPANEMA – UNA RAGAZZA SI FA UN VIDEO DAVANTI ALLA CELEBRE SPIAGGIA DI RIO DE JANEIRO, ARRIVA UN RAGAZZO IN BICI CHE LE STRAPPA VIA LO SMARTHPONE DALLE MANI – IL TELEFONINO CONTINUA A FILMARE IL LADRO CHE FUGGE VIA E… – VIDEO

Da www.corriere.it

Lei si mette in posa per un video-selfie davanti al lungomare di Ipanema, a Rio de Janeiro, Brasile. Tuttavia, in quel momento da dietro arriva un ragazzo in bici che, in un lampo, le strappa lo smartphone dalle mani e fugge via

