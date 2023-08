LO SCIPPO IN DIRETTA – VIDEO: A ROMA, IN VIA TOR DE’ CENCI, UN GIOVANE LADRO NORDAFRICANO STRAPPA LA COLLANINA A UN ANZIANO - LA VITTIMA STAVA PARLANDO CON UN ALTRO UOMO VICINO ALLA SUA AUTO. IN QUEL MOMENTO ARRIVA IL MALVIVENTE, CHE FINGE DI URTARLI, CHIEDE SCUSA E PROSEGUE. ERA SOLO UNA "PROVA" PER CAPIRE CHI POTEVA RAPINARE. A QUEL PUNTO TORNA INDIETRO E...

Estratto dell’articolo di Maria Corrao per www.ilcorrieredellacitta.com

Uno scippo consumato in pochi istanti, con la scusa di chiedere informazioni. Una tecnica collaudata ma sempre valida, quella usata da un giovane straniero, di provenienza nordafricana, nel pomeriggio del 26 agosto a Roma, in zona Tor D’ Cenci, per derubare un uomo della sua catenina. Il ragazzo, dopo aver adocchiato la sua vittima, ha scelto il momento giusto, mentre il complice, a poca distanza, lo attendeva in auto, pronto a fuggire.

La scena si svolge in pieno giorno in via di Tor De’ Cenci, zona periferica della Capitale, alle 18:38. La strada è praticamente deserta, fatto salvo per la presenza di due persone di circa 60 – 65 anni anni. I due stanno parlando accanto all’auto di uno di loro. Probabilmente discutono in merito a un problema dell’auto, perché il primo gli indica la vettura, la apre e gli indica qualcosa. In quel momento il malvivente, un ragazzo straniero, arriva a piedi, si avvicina e finge di urtarli, chiedendo scusa e proseguendo di poco.

In realtà sta solo “prendendo le misure”, per capire chi dei due può rapinare. Uno, infatti, ha uno zaino. L’altro, invece, ha una catenina d’oro al collo. Ed è questo, il proprietario della macchina, quello che evidentemente il ladro reputa essere la vittima migliore. Il ragazzo, tornato indietro, si avvicina nuovamente, stavolta con la scusa pronta. Ma anche qualcun altro, senza farsi notare, si è nel frattempo avvicinato: è una Panda blu, che in retromarcia si è posizionata a pochi metri di distanza dai due amici che stavano chiacchierando. […]

